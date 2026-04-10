Биатлонист Вьюхин перешёл в лыжные гонки. Почему у него большие шансы на успех?

Биатлонист Андрей Вьюхин перешёл в лыжные гонки — с кем он будет тренироваться, за какой регион выступать, шансы

Андрей Шитихин
Андрей станет одним из лидеров обновлённой челябинской команды. А всю лыжную движуху в регионе затеял… кардиохирург.

Мощное выступление биатлониста Андрея Вьюхина в финале Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам привело к тому, что спортсмен решил сменить специализацию. В следующем сезоне он будет выступать в лыжах!

За какой регион? С кем будет тренироваться? Что за команду он выбрал? Отвечаем на эти и другие вопросы и делимся небольшой порцией закрытой информации.

Как Вьюхин перешёл в лыжные гонки?

Вьюхин перед началом прошедшего сезона сменил Тюмень на Челябинск и работал под руководством Алексея Волкова. Но даже этот гениальный стрелок не смог решить проблемы Андрея со стрельбой.

Биатлонист в некоторых гонках сезона был буквально в одном выстреле от высоких мест, но не сложилось. Зато в лыжах получилось сразу! Вьюхин выиграл квалификацию конькового спринта на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке (правда, в забеге на выбывание ему не хватило опыта), и здорово выступил на финале в Кировске.

И там же объявил о своём решении перейти в лыжные гонки.

За какой регион он будет выступать?

Вьюхин останется в Челябинской области. В том же регионе, где он провёл биатлонный сезон.

И тренироваться будет в мощной команде, которая создаётся в регионе с подачи нового главы лыжной федерации области. Им стал руководитель Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, великолепный хирург Олег Лукин. Он сам в детстве занимался лыжными гонками.

Именно с его подачи в проект развития лыжных гонок в Челябинской области поверили в местном Министерстве спорта и в итоге правильно донесли информацию до губернатора Алексея Текслера, который привлёк спонсоров.

Благодаря достаточно мощному финансовому вливанию появилась возможность пригласить в регион сильный тренерский штаб и сильных спортсменов.

Сборную области по лыжным гонкам возглавят Владимир Жуль и Александр Фалеев, которые дали своё согласие на переезд из Красноярского края. Жуль довёл до уровня сборной России своих сыновей Дмитрия и Виктора, а Фалеев тренировал Ивана Горбунова и Андрея Мельниченко.

Зачем Вьюхину лыжные гонки?
Кто будет с Вьюхиным в одной команде?

В мужской команде, помимо Вьюхина и отличного спринтера, челябинца Данила Карпасюка, будут выступать также Дмитрий Жуль и Виктор Жуль, которые перешли вслед за отцом из Красноярска. Предложение сделаны также Павлу Соловьёву (Красноярский край/Мурманская область) и Александру Ившину (Удмуртия).

В женской команде к местной звезде Алёне Плечёвой, перешедшей из юниорской сборной России в молодёжную, должны присоединиться Арина Рощина, Руслана Дьякова, Алиса Жамбалова (все – Тюменская область) и Арина Кусургашева (Республика Алтай). Предложение получила и одна из сильнейших лыжниц страны Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

Разумеется, пока рано говорить, что состав челябинской команды будет именно таким. Но в любом случае формируется боеспособный коллектив, который сможет навязать борьбу всем фаворитам. Ну а Вьюхин в этом команде станет настоящим джокером.

