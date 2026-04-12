Большунов выиграл последнюю гонку сезона! Но на самом финише он поехал не туда и срезал

Лыжный сезон в России завершился классическим масс-стартом на 70 км, который прошёл в Мончегорске в рамках чемпионата России. Победу одержал Александр Большунов, для которого чемпионский титул стал уже 31-м в карьере. Вторым стал Алексей Червоткин, а третье место занял Илья Семиков.

Но на финише случился инцидент, который в точности повторил ситуацию с Матисом Деложем и Савелием Коростелёвым на Олимпиаде-2026 — победитель и второй призёр срезали трассу во время выхода на прямую!

В Мончегорск не приехали многие спортсмены сборной России, однако представительство национальной команды было не в пример бо́льшим, чем на женском «полтиннике» накануне – там спортсменки, входящие в какую-либо из тренировочных групп, вообще решили не бежать.

У мужчин же бежали два олимпийских чемпиона – Большунов и Червоткин, участник Олимпиады – Семиков, а также Сергей Забалуев, Константин Тиунов, Дмитрий Пузанов и другие сильные лыжники.

Ещё до старта стало понятно, что Пузанов либо станет абсолютным героем, либо завершит борьбу досрочно. Дело в том, что в его боксе – единственном среди всех участников – не оказалось второй пары лыж. Опять же, если вспомнить Олимпиаду-2026, то призёры классического марафона из Норвегии – Йоханнес Клебо, Мартин Нюэнгет и Эмиль Иверсен – прошли гонку без смены инвентаря.

Но там было 50 км, а не 70. Пузанов в итоге сошёл после 50 км, да и бежал он не на своей паре лыж, а на паре своего сокомандника по сборной Хабаровского края Андрея Асмолина. Жаль, однако не получилось у Дмитрия пробежать все 70 км.

Сама гонка развивалась так, как и должна развиваться гонка на такую дистанцию – вперёд никто не рвался, однако все фавориты постоянно держались впереди и избегали возможных форс-мажоров. В прошлом году, например, на такой же гонке, но свободным стилем Большунов сломал палку и вынужден был догонять убежавший пелотон.

Главные разборки начались после 60 км, когда трое фаворитов увеличили темп, а поддержать их скорость смог только Владимир Фролов из Татарстана. Однако и он не смог совладать с темпом, когда за километр до финиша Большунов, Червоткин и Семиков убежали в подъём.

Уже на стадионе они выходили на финишную прямую именно в таком порядке – Большунов, Червоткин и Семиков. Но на повороте, где одна лыжня – это транзит на очередной круг, а другая – выход на финишную прямую. Проблема была в том, что борд, который должен перекрывать выход на транзит, был сдвинут.

Большунов и Червоткин свернули не туда, однако мгновенно поняли, что финиш по другой лыжне, и срезали кусочек трассы мимо бордов. Семиков же успел среагировать и сразу поехал правильно. В итоге спортсмены как вышли на стадион, так и финишировали.

В отличие от Олимпиады, в Мончегорске инцидент произошёл на самом финише, хотя, если бы не этот злополучный борд, они бы всё равно такие места и заняли. Кстати, трансляцией гонки не озаботились ни федеральный спортивный канал, ни ФЛГР, которая обычно организовывала показ из тех локаций, куда «Матч ТВ» не добирался.

И вся информация доступна только от блогеров-альтруистов с телеграм-канала «ЛыжиТВ», которые показали гонку видеонарезками основных моментов.