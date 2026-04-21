«Обидно, несправедливо». Российская лыжница стала чемпионкой, но не попала в сборную

В опубликованном Федерацией лыжных гонок России проекте обновлённого состава национальной команды (основные и молодёжная группы) — 48 человек. Огромное вроде бы число. Но среди них не оказалось одной из самых ярких лыжниц сезона-2025/2026 Натальи Крамаренко.

22-летняя спортсменка из Свердловской области в сезоне-2025/2026 стала чемпионкой России в командном спринте вместе с Екатериной Евтягиной, впервые в карьере выиграла личный спринт на этапе Кубка России в Ижевске, взяла серебро на этапе Кубка России в Казани и бронзу на первенстве России среди спортсменов не старше 23 лет в Кирово-Чепецке, однако всего этого оказалось недостаточно чтобы попасть в сборную.

Почему? Поговорили об этом с самой Натальей.

«Бессмысленно обсуждать это решение при двойных стандартах»

– Наташа, когда ты узнала, что в составе на следующий сезон тебя не будет?

– На финале Кубка России. Там и сказали, что рассчитывать не на что, меня точно в национальной команде не будет. Это обидно и несправедливо.

– Мотивацию от такого не потеряешь?

– Нет, конечно. Меня четвёртый год подряд не берут, хотя я выполняю все критерии. Уже иммунитет выработался. Бессмысленно обсуждать это решение при двойных стандартах.

Наталья Крамаренко Фото: РИА Новости

– А тренеры сборной, руководство федерации как-то объясняют своё решение?

– Да никак не объясняют. Просто говорят – она не потянет. Правильно говорит мой тренер Наталья Михайловна Тарбеева – а вы знаете, как она тренируется, что делает? Нет. Но вердикт уже вынесен. Никто из тренеров сборной не выражает желания со мной поработать.

– Ты сама ещё хочешь в сборную?

– Сложный вопрос. Конечно, было бы интересно поработать на таком уровне, однако, когда тебе прямо говорят, что не хотят видеть в команде, зачем туда рваться? Честно, за четыре года я смирилась. Глупо обижаться, раз у меня такие результаты сейчас. В прошлом сезоне Елена Валерьевна Вяльбе говорила Наталье Михайловне, что мы с Машей (сестра-близнец Натальи. — Прим. «Чемпионата») ещё сырые и нам рано в сборную.

«Чемпионкой России стала на чужих лыжах»

– Понятно, что условия в сборной невозможно сравнить с теми, что в региональных командах. Но всё же – в Свердловской области вы получаете достаточно в плане сборов, инвентаря, медицинского сопровождения, чтобы бороться на высоком уровне?

– Сейчас ситуация более-менее нормальная. Однако на чемпионате России на Сахалине на ту погоду, что была во время командного спринта, лыж «зеро» у нас не было. Выручила сборная Ханты-Мансийска – огромное им спасибо! Мы с Катей Евтягиной квалификацию бежали на своих лыжах и чувствовали, что на них бороться будет невозможно. После этого паниковать начали. Андрей Мельниченко меня в таком состоянии и увидел и сказал: «Иди в вакс-кабину к нашей команде и попроси, не откажут». Действительно, мне дали лыжи «зеро», а с Катей своей личной парой поделилась Настя Игнатьева. Так что чемпионками России мы стали на чужих лыжах.

– У представителей сборной не было возможности попросить?

– Не лучший вариант из возможных. У нас нет контакта.

– А с девочками из национальной команды?

– Да как у всех, наверное. С подавляющим большинством только привет-пока. Это не какая-то вражда, просто больше разговариваешь с теми, с кем чаще пересекался ещё в детском возрасте, в юношеских категориях. Поэтому чаще всего общаемся с Ариной Каличевой, Русланой Дьяковой, Ксюшей Шороховой.

– Что изменилось после победы на чемпионате России?

– Очень много людей написали: «Ну, наконец-то!» Знаете, наверное, в меня верили гораздо больше, чем я сама. Даже не знаю почему. Вроде бы всё складывалось, однако чего-то не хватало постоянно. Сейчас же я поняла, что могу бороться за высокие места даже не в лучшем состоянии.

– Так ты не только на чужих лыжах, но и не в лучшем состоянии чемпионкой стала?

– Нет-нет, в командном спринте всё было хорошо. А вот в личном коньковом спринте чувствовала себя очень плохо, но смогла пробиться в финал. Так что уверенности прибавилось – это точно! Раньше всё-таки порой прорывались мысли из серии «вдруг у меня никогда не получится».

Наталья Крамаренко Фото: РИА Новости

«Очень хочется попасть на Кубок мира»

– А какие задачи ставила перед собой до старта сезона?

– Основная цель – попасть в призёры на первенстве России U23.

– Так ты перевыполнила её с лихвой.

– Да, но первенство как раз неудачным получилось. Я после Сахалина приобрела лыжи «зеро», однако, видимо, их недостаточно обработали к Кирово-Чепецку. Там как раз многое решали лыжи, да и спад формы начался. Слава богу, что до бронзы в спринте сумела доехать — это чуть скрасило общее впечатление от того, что было на первенстве.

– Могла после этого в финале Кубка России пробежать только спринт и отдыхать.

– Мне хотелось пробежать абсолютно все гонки, включая и финальную гору, испытать себя. Терять всё равно нечего было. Очень рада, что забежала в этот подъём не последней. Но было намного сложнее, чем в прошлом году. Видимо, из-за того, что очень много эмоций отдала по ходу сезона, да и новость, что меня не берут в команду, сил не добавила точно. Однако сезоном я в любом случае очень довольна, такое только присниться могло.

– Что дальше?

– Очень хочется попасть на Кубок мира! Ну или хотя бы на молодёжный чемпионат мира – у меня же последний год в этой категории остаётся. Попробовать свои силы на международном уровне.

– Будешь подавать на нейтральный статус?

– Я хорошенько подумаю над этим вопросом. Если критерии не поменяются, тогда и смысла особого не будет. Практически всем, кто подавал, пришёл отказ. У меня ведь нет допинг-тестов, которые были сданы по заказу международной федерации. А уже на этом основании отказывали. Надеюсь, что либо критерии как-то поменяют, либо допустят уже без ограничений.

– А за международным сезоном следила?

– Почти все гонки Кубка мира смотрела и Олимпиаду. Знаете, я же там не была, но в глаза бросается большое количество поворотов, которых у нас нет. И скорости бешеные. Вроде бы на Сахалине был круг с поворотами, однако по времени мы его проходили очень медленно, скорости другие. У меня были подозрения, что Савелию Коростелёву и Дарье Непряевой будет очень сложно в квалификациях, поскольку там всё другое. Наверное, чтобы там в забеги попадать, здесь нужно в квалификации из тройки не выпадать.

– Если предположить, что нас допускают и ты пробьёшься в число тех, кто выступит на международных стартах, над чем больше всего придётся поработать?

– Совершенно точно над техникой прохождения спусков. Это не самая сильная моя сторона. Но это нужно быть на тех трассах, привыкнуть просто.

«Прочитала «Тонкое искусство пофигизма». Помогло»

– Как ты отвлекаешься от лыжных гонок?

– Я люблю читать. Из последнего, что прочитала – книга «Тонкое искусство пофигизма».

Наталья Крамаренко Фото: ФЛГР

– А ты работаешь с психологом?

– Нет, не работаю, и не было такого желания. Я стараюсь самообразовываться в этом плане. И получаю кое-какие результаты. Научилась правильно воспринимать поражения и настраиваться на гонки.

– Когда ты в последний раз горько плакала?

– В прошлом году после спринта на первенстве России. Я могла выиграть, но на последнем повороте упала. И не смогла слёз сдержать, зарыдала. Как-то всё накрыло. Однако с тех пор подобного не повторялось. Хотя я эмоциональный человек.

– Ты научилась сдерживаться, даже если кто-то слишком достаёт?

– Наверное, я могу высказать всё в лицо, если кто-то будет слишком настойчивым, но стараюсь просто отойти в сторону или промолчать.

– Наташа, а тебе приходилось в гонках применять силу?

– Ну, далеко за примером ходить не нужно. Как раз в команднике на чемпионате России была такая ситуация: мы и так все друг у друга на лыжах стояли, а Христина Мацокина без лыжни пошла и потом постаралась вклиниться. Пришлось чуть оттолкнуть её плечом. Но после гонок никаких разборок не было, конечно.

– Вас часто с Машей путают?

– Да постоянно (смеётся)! Например, в Казани на этапе Кубка России я стала второй, а поздравляли её, пока меня рядом не было. Так люди мимо проходили и говорили: «Наташа, поздравляем, круто выступила!» Она не объясняла, что это она, а не я (улыбается). Люди своими искренними эмоциями делились, зачем их поправлять?

Мария и Наталья Крамаренко Фото: Из личного архива Натальи Крамаренко

– Почему у Маши сезон не получился?

– Да у неё вообще подготовки не было из-за серьёзной травмы. Надеюсь, больше такого не повторится.

– А есть какие-то характерные признаки, по которым вас сразу можно отличить?

– Да мы вообще разные, как нас можно перепутать? Но самое основное – у меня есть родинка над верхней губой, а у Маши – нет.

– Вы с самого детства вместе, на соревнованиях тоже всегда вместе. Ты представляешь, что настанет момент, когда у каждой будет своя жизнь?

– Он уже настал, кажется. Я по-прежнему живу с родителями, а Маша переехала к бабушке, которая живёт совсем недалеко. Учимся в разных институтах. Однако мы всегда понимали и будем понимать друг друга даже без слов.