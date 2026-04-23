Каких успехов достигли российские лыжники при Вяльбе? Считаем медали и кубки!

Елена Валерьевна руководила федерацией 16 лет. Спортсмены за это время выиграли больше 350 наград на мировых турнирах.

В российском лыжном мире большие изменения. Более 15 лет федерация лыжных гонок прочно ассоциировалась с именем Елены Вяльбе. Теперь у руля мощной объединённой федерации новое лицо – Дмитрий Свищёв.

«Чемпионат» решил вспомнить, сколько наград взяли российские лыжники под руководством великой Вяльбе. Поверьте, там есть что посчитать!

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе возглавила Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) в 2010 году – после Олимпиады в Ванкувере. Под её руководством команда провела 16 сезонов (здесь ещё и коронавирусные времена, и период отстранения россиян после начала СВО весной 2022-го), включивших в себя шесть чемпионатов мира и четыре Олимпиады.

Олимпийские игры. 24 медали

Елене Валерьевне сразу же выпала непростая задача – подготовить лыжную сборную России к домашней Олимпиаде в Сочи. И новый президент справилась: все, наверное, помнят триумф наших лыжников в марафоне – Легков, Вылегжанин и Черноусов втроём поднялись на пьедестал на церемонии закрытия Игр. А ведь были ещё медали в эстафете и командном спринте.

Четыре года спустя на Игры в Пхёнчхан-2018 совершенно безосновательно не допустили праймового Сергея Устюгова и ряд опытных спортсменов. В Корею отправилась молодая команда, выигравшая при этом восемь медалей. Тогда зрители по всему миру только узнавали про Большунова, Спицова, Непряеву (теперь – Терентьеву), Белорукову (Ступак) и других.

Александр Большунов на ОИ-2022 Фото: Maja Hitij/Getty Images

А Пекин-2022 стал для сборной России моментом славы. Обе эстафетные сборные добыли золото, а Большунов уехал из Китая с пятью медалями: тремя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой. Легенда!

На Игры-2026 с горем пополам прорвались двое российских лыжников в нейтральном статусе. До медалей молодые Савелий Коростелёв и Дарья Непряева добраться не смогли, но у ребят ещё всё впереди.

Олимпиада 🥇 🥈 🥉 Сочи-2014 1 3 1 Пхёнчхан-2018 0 3 5 Пекин-2022 4 4 3 Милан-2026 0 0 0

Чемпионаты мира. 30 медалей

Ещё до прихода Елены Валерьевны соперники уже выучили имена молодых российских лыжников: Никиты Крюкова, Александра Панжинского, Максима Вылегжанина, Александра Легкова, Алексея Петухова, Юлии Чекалёвой. Именно они защищали честь российского флага в первой половине 2010-х.

На ЧМ-2011 в Норвегии россияне до золотых медалей не добрались, однако уже через два года побед было две: Крюков выиграл и личный спринт, и командный – в паре с Петуховым. В 2015-м Вылегжанин победил в скиатлоне, а в 2017-м расцвёл Сергей Устюгов, добывший сразу пять медалей, две из них – золотые.

Сергей Устюгов на ЧМ-2017 Фото: Richard Heathcote/Getty Images

После 2018 года пришло время очередной смены поколений. Следом за Устюговым засияли Александр Большунов, Наталья Непряева (Терентьева), Юлия Белорукова (Ступак), Иван Якимушкин, Глеб Ретивых, Артём Мальцев, Анастасия Кулешова (Седова) и другие.

В Зеефельде Большунов не выиграл ни разу, но на пьедестал поднимался четырежды. Зато в Оберстдорфе ярко боролся со своим главным соперником – Йоханнесом Клебо. Поклонники лыж до сих пор помнят победное ускорение Сан Саныча в скиатлоне и драматичную развязку в классическом марафоне.

Увы, после 2021 года на чемпионаты мира россиян не пускали.

Чемпионат мира 🥇 🥈 🥉 Осло-2011 0 2 2 Валь-ди-Фьемме-2013 2 0 3 Фалун-2015 1 1 0 Лахти-2017 2 4 0 Зеефельд-2019 0 5 3 Оберстдорф-2021 1 3 1

Кубки мира и «Тур де Ски». 8 трофеев

За время работы Вяльбе её подопечные трижды выигрывали общий зачёт Кубка мира и пять раз – «Тур де Ски». Стоит отметить, что до прихода Вяльбе главный приз сезона последний раз отправлялся в Россию в 2001 году, когда первое место по итогам Кубка мира заняла Юлия Чепалова.

Наталья Непряева Фото: Federico Modica/Getty Images

В 2020 и 2021 годах Александр Большунов подтверждал статус лучшего лыжника планеты, а в 2022-м то же самое сделала и Наталья Непряева. Кстати, в том же сезоне Наталья стала первой в истории россиянкой, выигравшей знаменитую многодневку «Тур де Ски». В мужском зачёте при Вяльбе её выигрывали трое: Александр Легков, Сергей Устюгов и всё тот же Большунов.

Если же считать победы и медали в рядовых гонках Кубка мира, то там счёт идёт на сотни. За годы работы Вяльбе на посту главы ФЛГР россияне выиграли 305 медалей в гонках Кубка мира, 88 из них – золотые.

Сезон 🏆 Победитель Кубка мира 🥇 Победитель «Тур де Ски» Медалей (побед) 2010/2011 – – 19 (5) 2011/2012 – – 31 (8) 2012/2013 – Александр Легков 30 (7) 2013/2014 – – 19 (6) 2014/2015 – – 11 (2) 2015/2016 – – 17 (5) 2016/2017 – Сергей Устюгов 21 (11) 2017/2018 – – 20 (3) 2018/2019 – – 42 (10) 2019/2020 Александр Большунов Александр Большунов 34 (12) 2020/2021 Александр Большунов Александр Большунов 40 (14) 2021/2022 Наталья Непряева Наталья Непряева 20 (5) 2022/2023 не допущены не допущены – 2023/2024 не допущены не допущены – 2024/2025 не допущены не допущены – 2025/2026 ограниченный допуск ограниченный допуск 1 (0)

Что будет дальше?

Безусловно, Ассоциация лыжных видов спорта России будет работать над тем, чтобы наши лыжники вернулись на мировую арену и снова получили возможность бороться за медали и пополнять коллекцию.

Сложно сказать, будет ли Елена Валерьевна оказывать прямое влияние на воспитание новых чемпионов, однако заложенный ею фундамент в любом случае поможет поддерживать высокий уровень нашей сборной.

Во многом именно при Вяльбе мы, болельщики, привыкли в каждой гонке с участием наших спортсменов ждать медалей. Хочется верить, что через несколько лет нам не придётся снижать планку наших ожиданий.