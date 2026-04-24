В лыжную сборную России набрали почти 50 человек. Зачем столько?!

Президиум пока ещё Федерации лыжных гонок России успел до реорганизации в объединённую ассоциацию лыжных видов сформировать состав национальной команды. В российской сборной по-прежнему три основные группы и молодёжная. Формирование команды – тайна за семью печатями, чётких критериев нет, а те, что озвучиваются, трактуются так, как выгодно.

Вот что говорила глава ФЛГР Елена Вяльбе в концовке сезона-2024/2025, отвечая на вопрос, какие критерии нужно выполнить для попадания в команду: ««Ничего не поменялось: чемпионат России, общий зачёт Кубка страны. Надо быть в топ‑6 в общем зачёте».

Но она не уточнила детали. Например, какое место в личной гонке на чемпионате России нужно занять, чтобы рассматриваться в качестве кандидата. Как показала практика, Юлии Ступак, например, хватило девятого места в последней гонке сезона – коньковом марафоне на 50 км в Апатитах.

В прошедшем сезоне она практически не выступала, как и Сергей Устюгов, хотя оба этих спортсмена были в составе команды. В предстоящем сезоне в сборной России тоже будут такие лыжники. Давайте посмотрим внимательнее на все группы и изменения в их составах.

Группа Юрия Бородавко

Состав группы Юрия Бородавко на сезон-2026/2027: Александр Большунов, Егор Митрошин, Арсений Поздеев, Павел Соловьёв, Алексей Червоткин, Алёна Баранова, Елизавета Пантрина, Елизавета Маслакова.



Состав в сезоне-2025/2026: Александр Большунов, Артём Мальцев, Егор Митрошин, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Алёна Баранова,



Пришли: Арсений Поздеев, Павел Соловьёв, Елизавета Маслакова.



Группа Юрия Викторовича Бородавко обновилась. Обращают на себя внимание те, кто ушёл – олимпийский чемпион, многократные чемпионы России, участники Кубка мира.

Ситуация с Артёмом Мальцевым, который не продемонстрировал сильных результатов в прошедшем сезоне, пока до конца не ясна: в составах других групп его нет, в соцсетях он активно пиарит собственный лыжный клуб, но будет ли Артём бегать за Тюмень или за родной Нижний Новгород хотя бы в отдельных гонках – сложно сказать. Скорее всего, ещё сезон отвыступает.

Артём Мальцев

Денис Спицов ушёл к Егору Сорину. Многолетнее сотрудничество с Юрием Бородавко, начавшееся ещё в молодёжке и приведшее к титулу олимпийского чемпиона и многочисленным медалям Олимпиад, завершилось. Тренер туманно высказался, что пришло время попробовать что-то новое, а сам спортсмен на тему перехода ничего не говорил.

Мария Истомина и Анастасия Фалеева отправлены в свои региональные команды – сборные Ленинградской области и Татарстана, соответственно. В отношении Марии можно сказать, что значительную часть времени в национальной команде она решала проблемы со здоровьем и не смогла проявить себя в полной мере. Что касается Анастасии Фалеевой, тут ситуация противоречивая.

Настя во время второго этапа Кубка России в Чусовом заболела, а затем бежала гонки, не восстановившись до конца. В конце концов организм дал сильнейший сбой. Настолько мощный, что нагрузки ей были противопоказаны. Но тренерский штаб сборной решил, что прежние заслуги не в счёт, и исключил спортсменку из основной команды. Была и ещё одна претензия, высказанная не напрямую – и не только Фалеевой.

Кстати, тренироваться спортсменка будет с командой Ленинградской области, которую возглавляет её личный тренер Дмитрий Колыванов. Но спортивную прописку не меняет.

Что касается пришедших, то Павел Соловьёв два лишних сезона пересидел в молодёжке – сначала никто из основных тренеров не выразил заинтересованности в сотрудничестве с ним, а затем он сам попросился остаться. Но теперь просто пора уже делать следующий шаг.

19-летний Арсений Поздеев миновал молодёжку – к себе в группу его пригласил лично Бородавко. Примеры Никиты Денисова и Павла Козадаева, которые также пришли сразу во взрослую команду и просто «встали», Арсения не пугают.

По Елизавете Маслаковой всё логично – одна из сильнейших лыжниц России пошла на повышение после того, как вышла из категории U23.

Есть в группе и ещё одно изменение: второй тренер Артём Жмурко перевёлся в сервис-бригаду, а на его место пришёл Владимир Фролов, только-только завершивший карьеру спортсмена.

Группа Егора Сорина

Сергей Волков

Изменения в огромной группе Егора Сорина примерно такие же, как и в группе Юрия Бородавко. Хотя некоторые – просто косметические.

Сергей Волков заявил, что решил готовиться самостоятельно ради большей свободы, но если посмотреть на его выступления, то ни на чемпионате России, ни на Кубке России Сергей не показал тех результатов, которые позволили бы ему остаться в команде. Даже если бы критерии были такие же, как в прошлом году с Юлией Ступак. Ключевая часть сезон у Волкова не сложилась, а призовые места на этапе Кубка России в начале сезоне не стали решающими.

Александр Бакуров, приходивший после юниоров в группу Сорина вместе с Савелием Коростелёвым, так и не показал высоких результатов. Пятое место на первенстве России в последнем сезоне в U23 не тот показатель, который можно предъявлять в качестве козыря. А попадания в финалы спринтов среди взрослых не равны высокому месту в общем зачёте. Александр теперь будет работать в регионе – команде Ленинградской области.

Обладатель нейтрального статуса на сезон-2025/2026 Никита Денисов в прошлом году был в основном составе группы Сорина. Теперь ничего не изменится, кроме статуса – Никита будет работать «прицепом» за свой счёт. Решение по олимпийским чемпионам Сергею Устюгову и Юлии Ступак было принято с опозданием на сезон.

В группу из молодёжки пришли яркий спринтер Владислав Осипов и универсал Кирилл Кочегаров. Молодой Арсений Власов тренировался в группе Сорина за свой счёт, а теперь оказался в основном составе (поменялся статусами с Денисовым), а Денис Спицов перешёл от Юрия Бородавко, повторив путь четы Александра и Натальи Терентьевых.

Наталья в предстоящем сезоне в лучшем случае сможет выступить ближе к Новому году, если сама этого сильно захочет, а вот Татьяна Сорина вряд ли появится на трассе.

Группа Олега Перевозчикова

Состав группы Олега Перевозчикова на сезон-2026/2027: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Данила Карпасюк, Александр Ившин, Илья Семиков, Евгений Семяшкин, Лидия Горбунова, Дарья Канева, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова.



Состав в сезоне-2025/2026: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Павел Козадаев, Илья Семиков, Лидия Горбунова, Дарья Канева, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова.



Пришли: Данила Карпасюк, Александр Ившин, Евгений Семяшкин.



Ушёл: Павел Козадаев.

По итогам сезона-2025/2026 включение в группу Олега Перевозчикова юниора Павла Козадаева выглядит очень странно. Ни к чему хорошему совместная работа не привела – Павел не только ничего не приобрёл, но и не продемонстрировал хоть какой-нибудь уровень даже в коньковых гонках, в которых всегда был на высоте. Так что его исключение из состава вопросов не вызывает. Возникает другой вопрос – что же случилось с молодым парнем, что он так резко сдал?

Интересно возвращение Александра Ившина. Год назад он ушёл из группы, заявив, что тренерская методика ему не подошла. А ведь приходил Александр в статусе трёхкратного чемпиона мира среди юниоров. Сезон в молодёжке Ившина на свой же уровень образца 2021-2022 годов не вернул. Но место в сборной он сохранил.

Резкий челябинец Данила Карпасюк – отличный спринтер. Выступая в региональной команде, он достойно конкурировал с парнями из основного состава. Евгений Семяшкин из Коми заработал место в сборной стабильными выступлениями по ходу всего сезона и медалью на чемпионате России. Но не повторится ли история, как с Ермилом Вокуевым, который числился в составе, однако работал в регионе и к сборной отношения не имел?

Молодёжные группы Нутрихина и Седова

Состав группы Нутрихина на сезон-2026/2027: Алина Пеклецова, Маргарита Антонова, Карина Гончарова, Руслана Дьякова, Арина Рощина, Алина Лягаева, Алёна Плечёва, Екатерина Шибекина.



Состав в сезоне-2025/2026: Алина Пеклецова, Руслана Дьякова, Арина Каличева, Елизавета Маслакова, Арина Рощина, Екатерина Шибекина, Ксения Шорохова.



Пришли: Маргарита Антонова, Карина Гончарова, Алина Лягаева, Алёна Плечёва.



Ушли: Арина Каличева, Елизавета Маслакова, Ксения Шорохова.

Состав группы Седова на сезон-2026/2027: Матвей Кетов, Даниил Муралеев, Дмитрий Пузанов, Никита Родионов, Андрей Сахаров, Никита Фадеев, Илья Чертков, Екатерина Никитина.



Состав в сезоне-2025/2026: Александр Ившин, Платон Исламшин, Кирилл Кочегаров, Вячеслав Мамичев, Владислав Осипов, Дмитрий Пузанов, Никита Родионов, Павел Соловьёв, Илья Чертков, Анастасия Кулешова, Екатерина Никитина.



Пришли: Матвей Кетов, Даниил Муралеев, Андрей Сахаров, Никита Фадеев.



Ушли: Александр Ившин, Платон Исламшин, Кирилл Кочегаров, Вячеслав Мамичев, Владислав Осипов, Павел Соловьёв, Анастасия Кулешова.

Ксения Шорохова

Изменения в составах молодёжных команд всегда большие – такова специфика. Но от этого некоторые решения менее странными не становятся. Например, исключение из молодёжной команды Ксении Шороховой, победительницы и призёра этапов Кубка России. Да, на своём первенстве U23 она выступила неудачно, однако результаты среди взрослых, получается, вообще не рассматривались. Кроме того, к Шороховой были предъявлены те же претензии, что и к Фалеевой.

Арина Каличева абсолютно провалила сезон-2025/2026, хотя в предыдущем стала настоящим открытием. Что случилось, где была допущена ошибка – пока молчание. Но по результатам Арина в сборной точно остаться не могла. Елизавета Маслакова ушла на повышение к Юрию Бородавко.

Очень большие изменения у парней. Теперь группа Седова – это семь ребят и одна девушка.

Кирилл Кочегаров, Владислав Осипов и Павел Соловьёв пошли на повышение в основные группы, Александр Ившин тоже вернулся туда, откуда приходил. Вячеслав Мамичев вообще не был похож на себя, Платон Исламшин формально выполнил критерии, но шестое место на первенстве России — это очень слабо. Призёр Олимпиады и чемпионата мира Анастасия Кулешова практически не выступала и пока сама не решила, будет ли продолжать карьеру.

Состав девушек пополнили сильнейшие юниорки Алёна Плечёва и Маргарита Антонова, а также великолепно выступавшая в зимнем триатлоне Алина Лягаева и Карина Гончарова, которая уже была в молодёжной сборной в сезоне-2024/2025.

Из юниорской сборной в молодёжную перешли отличный дистанционщик Андрей Сахаров и очень сильный спринтер Матвей Кетов. По результатам заслужил место Никита Фадеев. А вот Даниил Муралеев, как и Карина Гончарова, уже был в команде в позапрошлом сезоне и теперь вернулся.

Что в итоге?

Сформированный состав команды вновь показал, что никаких чётких критериев отбора нет. Ясно только, что, если человек вообще не попадает в топ-10, делать в сборной ему нечего. Но как принимаются решения? Во многих случаях понять невозможно.

В сборной Норвегии по 12 человек в основном составе у мужчин и у женщин. Однако там речь идёт именно о международном составе. Возможно, и нам неплохо бы сделать такую систему с чётко прописанными критериями отбора и ротацией. Сейчас состав непомерно раздут, а нахождение в составе многих людей вызывает большие вопросы.