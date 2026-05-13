У Большунова и Коростелёва реально конфликт? Разбираемся в ситуации без эмоций

Лыжные гонки в России остро нуждаются в интриге, противостоянии, борьбе личностей и характеров. Когда случилось отстранение российских лыжников от международных стартов в 2022-м, казалось, что ничего страшного – посмотрим на свои гонки, на что способны сборники против «регионалов», на молодых, у которых раньше не было шансов побороться с лидерами. И да, посмотрим, способен ли кто-то обыграть Александра Большунова.

Прошло четыре года, и в глобальном плане ничего не изменилось – мы по-прежнему смотрим, способен ли кто-то его обыграть, когда Большунов в своей лучшей форме. Пока в отдельных гонках блистал Сергей Устюгов – была крутая интрига. Большунов против Устюгова особенно в контактных гонках – всегда повышенное внимание и ожидание того, что вот-вот полыхнёт.

Давайте честно: без борьбы наших против ненаших смотреть лыжные гонки не то чтобы совсем уж неинтересно, но действительно не хватает драйва, эмоций, накала. И противостояние двух российских титанов долго поддерживало дополнительный интерес. Однако вспомните, с чего всё началось. С того, что Устюгова (и других лидеров сборной России) не пустили на Олимпиаду-2018, и это позволило Большунову и другим молодым лыжникам проявить себя.

Александр своим шансом воспользовался и место лидера уже не уступил. А дальше между Большуновым и Устюговым искрило везде – и на российских стартах, и на международных. Сейчас же 34-летний Сергей практически не выступает, и державшее в напряжении противостояние утихло.

Но набрал силу Савелий Коростелёв. Молодой лыжник бросил вызов главной звезде в похожей ситуации. И на трассе, и на словах – Савелий перестал себя сдерживать в оценке поступков и слов лидера более старшего поколения. Плюс сказалось решение о допуске/недопуске на Олимпиаду-2026. Это не могло не привести к заочным сравнениям и многочисленным вопросам типа «а как бы Большунов выступил в Италии?». И не могло не вылиться в острые ответы.

Один намекнул на то, что на ОИ выступил бы лучше, чем второй. Второй ответил в духе «ну а чего ж не выступил, если это так легко?». Вот и заискрило.

В итоге ситуация сложилась таким образом, что в российских лыжных гонках вновь наметилось противостояние ярких личностей и на лыжне, и вне её. Но, скажем прямо, никакого острого конфликта нет, противостояние пока выглядит несколько надуманным – и фигуры несопоставимого масштаба (хотя и возможности проявить себя у них были совершенно разные), и выступали они бо́льшую часть прошедшего сезона в разных турнирах.

Однако для российских лыжных гонок хоть такая стычка героев – самое то. Просто смотреть на чисто спортивные результаты без ярких эмоций, жёсткой борьбы и взаимных панчей уже не так интересно. Да, кто-то скажет, что самое важное в спорте – это секунды и места. Но шоу вокруг этих секунд делают эмоции.

Кажется, они в наших лыжах снова появляются.

Жалко, что пока вне рамок международных стартов.