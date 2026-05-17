В мировом лыжном спорте пройдут выборы президента. Кто из кандидатов выгоден России?

Действующий глава FIS Йохан Элиаш к нам весьма лоялен. Но против него уже выступили норвежцы, немцы и американцы.

В Белграде, Сербия, 10-11 июня состоится 57-й Конгресс Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, на котором будет избрано новое руководство организации – президент и члены Совета (органа, принимающего ключевые решения). Это очень важно, если учитывать, что сейчас наши лыжники находятся в пограничной позиции и выступают на международных соревнованиях в очень ограниченном формате.

Есть ли среди кандидатов те, кто выгоден для России?

Кто претендует на пост президента FIS?

На пост главы FIS претендуют пять кандидатов:

действующий глава, член МОК Йохан Элиаш (Грузия);

Виктория Гослинг (Великобритания);

член Совета FIS Анна Харбо Фалькенберг (Дания);

члена Совета FIS Александр Оспельт (Лихтенштейн);

члена Совета FIS Декстер Пейн (США).

Почему Йохан Элиаш под грузинским флагом? Действующий глава FIS Йохан Элиаш был выдвинут на новый срок от Грузии

Ни родная Швеция, ни Великобритания, где Йохан Элиаш живёт с 1985 года, не стали выдвигать кандидатуру действующего главы FIS. Президент-миллиардер был готов к такому развитию событий, подсуетился и договорился с Грузией, а это значит, что у него должен быть грузинский паспорт. Ни в одном открытом источнике не сказано, как ему это удалось. Возможно, здесь кроются юридические нюансы, и в случае избрания Элиаша кто-нибудь может подать в суд с намерением опротестовать легитимность его выдвижения.

Когда состоится голосование?

Голосование состоится во второй день Конгресса, 11 июня. Для победы нужно получить большинство голосов выборщиков. Сколько точно будет этих голосов – пока непонятно, поскольку неизвестно, сколько доберутся до Белграда и примут участие в Конгрессе. В FIS 141 член, но некоторые страны имеют два, а самые крупные державы в лыжных видах спорта и сноуборде – три голоса.

В 2022-м в Милане, когда на безальтернативной основе выбирали Элиаша, за него голосовали 70 кандидатов. Остальные отказались.

Будет ли в повестке российский вопрос?

Детальная повестка Конгресса не опубликована. Но ключевые решения обычно принимает Совет FIS, который раз в четыре года избирается как раз на Конгрессе. Главные вопросы – полный отчёт руководства организации о проделанной работе, в том числе финансовый, выборы нового президента и членов Совета, принятие или исключение новых членов. Например, Буркина-Фасо и Гвинея-Биссау в Белграде намерены добиться статуса полноценных членов FIS, а Индия – восстановить свой статус.

Вряд ли Конгресс будет рассматривать решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Это будет делегировано Совету, который уже и решит, что будет дальше – полноценное возвращение, возвращение в более широком составе в нейтральном статусе или вообще откат к полному запрету.

В октябре 2025 года Совет FIS голосами 12 на 10 продлил отстранение россиян, и лишь вердикт Международного спортивного арбитража привёл к тому, что Совет согласился допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе. Но выдача этих статусов — уже прерогатива FIS, и до Олимпиады в Италии добрались лишь четыре представителя России в лыжных видах.

Из кого состоит Совет FIS? Кто туда выдвигается?

Персоналии, в общем, не особо важны, важны страны, которые они представляют. А это Канада, Норвегия, Испания, Дания, Австрия, Ливан, Швеция, Болгария, Лихтенштейн, США, Швейцария, Финляндия, Германия, Франция, Новая Зеландия, Италия, Великобритания. Представители этих стран осенью прошлого года не хотели пускать россиян на соревнования.

Какие страны будут выдвигать кандидатов в новый Совет?

Канада, Норвегия, Австралия, Австрия, Сербия, Аргентина, Ливан, Грузия, Чехия, Словения, Швеция, Болгария, Япония, Словакия, Испания, Швейцария, Италия, Франция, Германия, Новая Зеландия, Украина, Андорра, Финляндия, Китай. Избраны будут 18 человек.

В зависимости от итогов голосования Совет может быть либо абсолютно настроенным против возвращения России, либо мнения вновь разделятся.

Стоит отметить, что перед Конгрессом FIS Норвежская лыжная федерация на своём сайте опубликовала открытое письмо, в котором призвала к переменам в организации и назвала четырёх достойных кандидатов на пост главы FIS. То есть всех, кроме Элиаша. Под его руководством Международная федерация, по мнению тех, кто подписал письмо, деградирует.

А подписали письмо Норвегия, США, Канада, Австрия, Швейцария, Германия, Испания. Выводы можете сделать самостоятельно.

Кто из кандидатов в президенты выгоден России?

Все кандидаты на должность главы FIS опубликовали презентации с видением того, как должна развиваться организация.

Единственный кандидат, кто вскользь затронул тему российских спортсменов, пусть и не говоря об это напрямую, – сам Элиаш. Британско-шведский грузин в огромной и бравурной презентации-отчёте отметил, что намерен строго придерживаться рекомендаций МОК в вопросах соблюдения равных прав всех спортсменов. Элиаш и до этого не скрывал, что россиян нужно допускать в нейтральном статусе, лоббировал этот вопрос с помощью административного ресурса, но в итоге ничего не сделал бы без решения CAS.

Остальные кандидаты тоже говорили, что любые решения должны быть во благо спортсменов, однако это не касалось рекомендаций МОК. Но четверо других претендентов сошлись на том, что бюджет FIS резко просел и необходимо предпринимать шаги, чтобы зарабатывать больше и сокращать ненужные траты. Также все кандидаты требуют абсолютной прозрачности от Международной федерации, которой сейчас нет.

«Российский вопрос» не будет определяющим в вопросе выбора главы FIS. Тут важнее вопрос финансов, которых вроде бы становится всё меньше (хотя финансовые отчёты FIS по 2024-й включительно говорят об обратном), и личных договорённостей.

Для России, вероятно, выгоднее всего Элиаш, но ждать чудес не стоит от ни от кого. У главы FIS нет абсолютной власти в решении таких комплексных вопросов. Может быть, неплохим вариантом окажется и Александр Оспельт, который пообещал в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах FIS, а не в интересах крупных лыжных держав.

Кстати, стоит отдельно отметить, что российская делегация в Белграде будет присутствовать и возглавит её там Елена Вяльбе. На прошлом отчётно-выборном Конгрессе её прокатили на выборах в Совет FIS.