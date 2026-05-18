Важные изменения в российском лыжном спорте. К чему приведут реформы?

Федерация лыжных гонок России официально прекратила своё существование. Теперь она переименована в Федерацию лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) и объединила сразу пять федераций – лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья, горнолыжного спорта, фристайла и сноуборда.

Что это даст видам спорта, где разыгрывается почти половина медалей олимпийской программы, в плане участия в международных турнирах? На самом деле, это главный вопрос, но ответа на него прямо сейчас ждать наивно. В России прошли свои предсказуемые выборы и предсказуемая реформа с заранее известным результатом. К этому все привыкли.

Хотя вот конькобежцы и фигуристы отказались объединяться, и министр спорта ничего не смог с этим сделать. Однако в лыжных видах и сноуборде руководителей поставили перед фактом, а идти с плетью против обуха они не стали. В общем, объединение, о котором долго говорили, случилось.

Новой федерацией будет управлять председатель Дмитрий Свищёв, а руководители пяти федераций возглавили департаменты по своим видам спорта, избавившись от слова «президент» в названии своих должностей. Свищёв в качестве приоритетной и первостепенной задачи назвал полноценное возвращение российских спортсменов на международные турниры.

Делать это нужно, как сказал председатель ФЛССР, через переговоры и соблюдение правил. Вряд ли это означает, что в наших лыжных гонках будут нововведения в плане приведения всех дистанций к международным стандартам или вдруг фтор запретят. Это утопия. Соблюдение правил в данном случае – скорее подчинение тем правилам, которые устанавливает FIS.

Без лишних разговоров про центр Лондона и обещаний сделать здесь не хуже, чем там. Делать свои соревнования привлекательными можно и нужно вне зависимости от участия в главных мировых стартах. По этому пути после объединения прошли водные виды спорта, в которых россиян сначала допустили на международные старты полноценной командой, а теперь вернули флаг. Того же самого добились в объединённой федерации гимнастики.

Дмитрию Свищёву придётся непросто. Пока ведь даже непонятно, с кем вести переговоры – в FIS будут свои выборы, и они гораздо менее предсказуемы.

Да и вне зависимости от результатов в этих видах спорта правила диктуют те, кто против нашего возвращения. Председатель ФЛССР полетит в Белград на Конгресс FIS, чтобы познакомиться с теми, кто будет принимать ключевые решения. И может быть, в чём-то убедить.

Понятно, что сиюминутной отдачи от реформы ждать не стоит. Но какие-то шаги делать просто необходимо. В России уже выросло целое поколение молодых спортсменов, которые готовы рвать и метать на международном уровне, но не у них нет такой возможности.