Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Федерация лыжных гонок России прекратила существование — у неё теперь другое название и новый руководитель

Важные изменения в российском лыжном спорте. К чему приведут реформы?
Андрей Шитихин
Пять федераций объединили в одну
Комментарии
Пять федераций объединили в одну, руководителем стал Дмитрий Свищёв. Главная задача — возвращение на мировую арену.

Федерация лыжных гонок России официально прекратила своё существование. Теперь она переименована в Федерацию лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) и объединила сразу пять федераций – лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья, горнолыжного спорта, фристайла и сноуборда.

Что это даст видам спорта, где разыгрывается почти половина медалей олимпийской программы, в плане участия в международных турнирах? На самом деле, это главный вопрос, но ответа на него прямо сейчас ждать наивно. В России прошли свои предсказуемые выборы и предсказуемая реформа с заранее известным результатом. К этому все привыкли.

Хотя вот конькобежцы и фигуристы отказались объединяться, и министр спорта ничего не смог с этим сделать. Однако в лыжных видах и сноуборде руководителей поставили перед фактом, а идти с плетью против обуха они не стали. В общем, объединение, о котором долго говорили, случилось.

«Чемпионат» писал про объединение федераций:
«Благодарю Вяльбе за работу». Стало известно, кто теперь возглавит российский лыжный спорт
«Благодарю Вяльбе за работу». Стало известно, кто теперь возглавит российский лыжный спорт

Новой федерацией будет управлять председатель Дмитрий Свищёв, а руководители пяти федераций возглавили департаменты по своим видам спорта, избавившись от слова «президент» в названии своих должностей. Свищёв в качестве приоритетной и первостепенной задачи назвал полноценное возвращение российских спортсменов на международные турниры.

Делать это нужно, как сказал председатель ФЛССР, через переговоры и соблюдение правил. Вряд ли это означает, что в наших лыжных гонках будут нововведения в плане приведения всех дистанций к международным стандартам или вдруг фтор запретят. Это утопия. Соблюдение правил в данном случае – скорее подчинение тем правилам, которые устанавливает FIS.

Без лишних разговоров про центр Лондона и обещаний сделать здесь не хуже, чем там. Делать свои соревнования привлекательными можно и нужно вне зависимости от участия в главных мировых стартах. По этому пути после объединения прошли водные виды спорта, в которых россиян сначала допустили на международные старты полноценной командой, а теперь вернули флаг. Того же самого добились в объединённой федерации гимнастики.

Дмитрию Свищёву придётся непросто. Пока ведь даже непонятно, с кем вести переговоры – в FIS будут свои выборы, и они гораздо менее предсказуемы.

Чего ожидать от выборов в международной федерации?
В мировом лыжном спорте пройдут выборы президента. Кто из кандидатов выгоден России?
В мировом лыжном спорте пройдут выборы президента. Кто из кандидатов выгоден России?

Да и вне зависимости от результатов в этих видах спорта правила диктуют те, кто против нашего возвращения. Председатель ФЛССР полетит в Белград на Конгресс FIS, чтобы познакомиться с теми, кто будет принимать ключевые решения. И может быть, в чём-то убедить.

Понятно, что сиюминутной отдачи от реформы ждать не стоит. Но какие-то шаги делать просто необходимо. В России уже выросло целое поколение молодых спортсменов, которые готовы рвать и метать на международном уровне, но не у них нет такой возможности.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android