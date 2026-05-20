К этому их привёл новый босс российского лыжного спорта Дмитрий Свищёв. Надолго ли?

Новый поворот в отношениях Губерниева и Вяльбе. Они помирились после долгой вражды?

Мир российского спорта уже не будет прежним! Дмитрий Губерниев и Елена Вяльбе провели встречу, которая вроде бы перевела их отношения из состояния открытой вражды если не к миру, то хотя бы к деловому партнёрству.

Год назад всё это казалось невозможным.

Что изменится в отношениях самого медийного комментатора нашего спорта и одного из самых эффективных и консервативных руководителей?

«Я давно вынашивал эту идею»

О том, что прославленная лыжница и спортивный комментатор готовы нормализовать отношения, стало известно ещё месяц назад. Тогда Губерниев рассказал, что соответствующий «саммит» проведёт глава обновлённой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв.

Дмитрий Свищёв Фото: РИА Новости

«Все стороны ждут не дождутся этого. Елена Валерьевна, как героиня Веры Алентовой, скажет: «Как долго я тебя искала». А я, как герой Алексея Баталова скажу: «Чуть больше восьми дней». Молодец Свищёв, который всё прекрасно понимает, и, конечно, молодец моя подруга Елена Валерьевна. Кто проявил инициативу первым? Мы со Свищёвым, разумеется. Но тут уже неважно. Я давно вынашивал эту идею и ждал назначения», – приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

И вот 20 мая 2026 года в Москве они встретились. Ведущий, по его словам, извинился за недружелюбное поведение перед опытным спортивным менеджером.

«Встреча прошла! Начинаем работать с новой федерацией! Во имя и во славу российского лыжного спорта!

Принёс Вяльбе извинения. Заверил, что буду всячески помогать и поддерживать стремления новой федерации, стремления Свищёва и Вяльбе развивать лыжный спорт России!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

История противостояния

Дмитрий Губерниев и Елена Вяльбе не ладили ещё с середины 2010-х. В 2017 году, например, глава ФЛГР раскритиковала журналиста за его пристрастие превращать любое спортивное событие в шоу. Всё случилось после освещения Губерниевым конфликта между Мартеном Фуркадом и Александром Логиновым на ЧМ по биатлону. Тогда француз наступил на лыжу россиянина.

Уже через год Вяльбе заявила, что не хочет видеть своего визави в качестве ведущего программы о лыжных гонках. Телекомментатора данные слова задели. Да и вообще, Елена Витальевна скептически относилась к общению своих подопечных с Дмитрием Губерниевым из-за его агрессивных высказываний и просила отстранить того от работы. Не вышло.

Новый виток конфликта произошёл, когда Вяльбе в очередной раз была избрана главой ФЛГР. Губерниев же в 2022-м заявил о намерении побороться с оппонентом за кресло руководителя лыжной федерации. Прошло несколько лет, однако Дмитрию не торопился включаться в реальную выборную гонку, зато много критиковал действия Вяльбе. Она же, устав от шумных перепалок, которые добавляли рейтинга более популярному Губерниеву, награждала своего оппонента тотальным игнором.

И вот новый босс российского лыжного спорта решил объединить усилия двух акторов на благо нашего спорта. Посадить их за стол переговоров и договориться о совместной работе на благо лыж, судя по заявлениям Губерниева, удалось, но вот что осталось в их сердцах – пока загадка. Очевидно, что такой принципиальный человек, как Елена Вяльбе, годы оскорблений и подтруниваний в свой адрес, просто так не забудет.

А вы верите в то, что Вяльбе и Губерниев реально помирились?

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.