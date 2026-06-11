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Новым президентом FIS стал Александр Оспельт, что это значит для России, сколько голосов он получил

В мировом лыжном спорте — новый президент. Как это отразится на России?
Андрей Шитихин
Александр Оспельт
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Александр Оспельт вряд ли в ближайшее время даст ответ.

В Белграде на конгрессе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда состоялись выборы президента организации. Прошли они драматично – исход голосования решил один голос. Победу одержал представитель Лихтенштейна Александр Оспельт, который сменил на посту главы FIS представителя Грузии Йохана Элиаша. Что это значит для России?

Российская делегация принимала участие в конгрессе, но вряд ли её представители скажут, за кого голосовали. Вот только говорить о прямом влиянии выборов нового президента на снятие (или ужесточение) санкций с российских спортсменов рано. Этот вопрос вообще вряд ли кого-то волновал на конгрессе, кроме, собственно, наших представителей.

Борьба за власть была ожесточённой. Из пяти кандидатов трое сняли свои кандидатуры, очевидно, объединившись вокруг одного. Юрист, бывший руководитель Федерации лыжных гонок Лихтенштейна, член совета FIS Александр Оспельт остался единственным конкурентом британско-шведского грузина Йохана Элиаша.

Какими были расклады перед голосованием?
В мировом лыжном спорте пройдут выборы президента. Кто из кандидатов выгоден России?
В мировом лыжном спорте пройдут выборы президента. Кто из кандидатов выгоден России?

В итоге делегаты проголосовали 65 на 64 в пользу Оспельта. Он вступит в должность с 12 июня.
Новый президент в своей предвыборной программе обещал делать всё, что принесёт пользу спорту, а не крупным лыжным державам. Есть ли надежда, что он будет действовать независимо? Вряд ли, ведь именно крупные лыжные державы поддержали Оспельта, образовав настоящую коалицию против Элиаша.

В программе нового президента есть идея проводить чемпионаты мира каждый год – как это происходит в биатлоне. Он намерен также перевести слабых лыжников в дивизион «Б» Кубка мира – что-то вроде Кубка IBU. Да и вообще, у него много идей, однако их можно трактовать как угодно, в том числе и так – богатые должны быть богаче, а бедные – беднее. В целом вряд ли Оспельту в ближайшее время будет до «российского вопроса».

В российском лыжном спорте также сменилось руководство:
Важные изменения в российском лыжном спорте. К чему приведут реформы?
Важные изменения в российском лыжном спорте. К чему приведут реформы?

Экс-президент как раз относился к России довольно лояльно, но в FIS ключевые решения принимает совет. Этот руководящий орган продлил отстранение российских спортсменов, однако, следуя решению CAS, разрешил некоторым атлетам выступать в нейтральном статусе. Состав нового совета большого оптимизма не внушает.

Состав нового совета FIS (избранные члены):

Михаэль Хубер (Австрия), Флавио Рода (Италия), Магдалена Каст (Аргентина), Дидра Дионн (Канада), Туве Мо Дюрхауг (Норвегия), Фабьен Саж (Франция), Кен Одасима (Япония), Франц Штайнле (Германия), Декстер Пейн (США), Патрик Туссан (Андорра), Виктория Гослинг (Великобритания), Жан-Филипп Роша (Швейцария), Мэй Пёус (Испания), Чжао Ван (Китай), Невена Игнатович (Сербия), Марти Ууситало (Финляндия), Томаш Кунстель (Словения), Яна Паловичкова (Словакия).

Плюс добавятся по два человека от комитетов спортсменов и параспортсменов.

В данный момент непонятно – будет ли продолжаться политика с нейтральными спортсменами или FIS всё-таки снимет ограничения. Кажется, раньше осени ждать новостей не стоит.

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