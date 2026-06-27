У героя из России будет шанс на золото Олимпиады! Ски-альпинизм — в программе Игр-2030

Исполком Международного олимпийского комитета утвердил ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта на Играх-2030 во Франции. Более того, программа соревнований будет расширена и включит в себя ещё и королевскую дисциплину – индивидуальную гонку. Российский герой Олимпиады-2026 Никита Филиппов эмоционально отреагировал на это решение.

Главное: ски-альпинизм вновь будет на Олимпиаде

Когда МОК принимал решение о включении ски-альпинизма в программу ОИ-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо, казалось, что это выставочная история на один турнир. Но вид спорта покорил болельщиков – динамичный, яркий, бескомпромиссный. Изначально было принято правильное решение, что медали будут разыграны в спринте и смешанной эстафете, которые по своему формату похожи на лыжные аналоги – спринт и командный спринт – и проходят очень быстро.

Для России то решение оказалось судьбоносным, ведь 23-летний Никита Филиппов, которому «Чемпионат» пророчил успех ещё летом 2025 года, взял серебряную награду и стал единственным среди наших спортсменов медалистом Олимпийских игр – 2026! Да-да, в том виде спорта, о котором в стране до Олимпиады в Италии практически никто не слышал.

Сейчас ски-альпинизм включён в программу ОИ-2030 в качестве дополнительного вида. Это значит, что вид спорта будет олимпийским по просьбе принимающей стороны. Ещё бы Франция этого не просила – в стране очень сильная школа ски-альпинизма и топ-спортсмены!

Медали будут разыгрываться и в индивидуальной гонке

К самым динамичным и быстрым дисциплинам теперь добавилась индивидуальная гонка – самая сложная в ски-альпинизме, её часто называют королевской.

В чём отличие от спринта? В протяжённости и сложности дистанции. Минимальный набор высоты в индивидуальной гонке – 500 метров, максимальный – до 1500 метров. Есть и пешие участки, и обязательные перестёжки, и спуски. А суть та же – первым пересечь финишную черту.

Ски-альпинисты в гонке Фото: Christian Petersen/Getty Images

Гонка контактная, похожа на лыжный масс-старт. Но только очень быстро после старта превращается действительно в индивидуальную, поскольку разный уровень подготовки не позволяет участникам долго держаться вместе.

Кстати, старт в индивидуалке может быть как на лыжах, так и в пешем варианте с лыжами за плечами. Финиш в этой гонке скоростным не делают, то есть участники пересекают черту либо на лыжах с камусами, либо пешком.

Продолжается это действо обычно от 40-45 минут и больше, в зависимости от трассы. Вряд ли в Альпах сделают безумно сложную трассу и большой хронометраж – современные требования трансляций требуют от любого олимпийского старта динамики.

Шансы России в новой дисциплине? Опять Филиппов!

Из российских спортсменов – в случае участия – наибольшие шансы у Никиты Филиппова. Прошлый сезон и подготовку к нему он полностью посвятил спринту, но на самом деле олимпийский призёр — универсал.

Никита Филиппов Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

В России ему нет равных. Во всяком случае, пока. Но это не значит, что у других наших спортсменов нет шансов отобраться на Олимпиаду. Просто пока об этом вообще рано говорить – критерии отбора будут опубликованы ещё не скоро.

«Очень рад включению. Все этого ждали. А то говорили, что спринт — искусственно созданная гонка! Теперь увидите настоящий горный ски-альпинизм в 2030-м. Надеюсь, конечно, что его не превратят в безопасное передвижение по кругам вместо преодоления горных перевалов и крутых спусков вне трассы», — так Никита отреагировал на включение индивидуалки в олимпийскую программу.

Филиппов – наша главная надежда в обеих личных гонках. Тем более сразу после серебра на Играх-2026 он сказал, что свою мечту о победе пока так и не реализовал.