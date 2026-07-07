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Допуск российских лыжников, 7 июля, рейтинг: что решат о возвращении россиян с флагом и гимном на совете FIS

Судьбоносный день для российских лыжников. Допустят ли наших на Кубок мира?
Юлия Сидорова
Каким будет решение FIS по допуску россиян?
Комментарии
Глава ФЛССР Дмитрий Свищёв считает, что спортсменов могут допустить на международные турниры даже с флагом и гимном. А вы как думаете?

Сегодня, 7 июля, состоится совет Международной федерации лыжного спорта (FIS), где среди прочего может быть поднят вопрос о возвращении россиян. В этот раз наши лыжники особенно ждут новых решений чиновников, которые (скрестим пальцы) могут быть в пользу российских спортсменов.

Всё потому, что буквально месяц назад FIS возглавил новый президент Александр Оспельт, частично обновился и состав совета организации. Может быть, они пойдут навстречу россиянам?

Подробный разбор изменений в руководстве FIS:
В мировом лыжном спорте — новый президент. Как это отразится на России?
В мировом лыжном спорте — новый президент. Как это отразится на России?

По крайней мере, на это надеется глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв. Политик вместе с командой активно агитирует членов нового совета за возвращение не просто в качестве нейтральных атлетов, а в полноценном статусе с флагом: «С кем мы разговаривали – практически никто не высказался против нашего возвращения».

Он отметил, что на совет отправится и министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

«7 июля на совете FIS будут для нас важные события. Надеемся, что новое руководство будет более благосклонно, более прагматично и более спортивно относиться к нам. Для нас это очень важно», – рассказал глава обновлённой федерации.

Что ж, «Чемпионат» тоже надеется на полноценное возвращение российских лыжников. Но насколько это реально? Как вы думаете, каким будет решение?

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять свой ответ в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: каким будет решение FIS по допуску россиян?
Фото: РИА Новости
1 место

🙊 Ничего не решат, отложат до осени

Свищёв утверждает, что «практически никто не высказался против нашего возвращения». Но одно дело говорить, и совсем другое – реально голосовать. Новый состав вряд ли бросится на амбразуру и сразу внесёт изменения в более-менее устоявшийся формат.

В FIS вообще долго думают и любят переносить решения на попозже. Прошлой зимой российские лыжники в нейтральном статусе вернулись на международную арену только благодаря решению суда.

Фото: РИА Новости
2 место

👍 Допустят многих, но в нейтральном статусе

Перед Олимпийскими играми в Милане многим молодым (и не только) российским лыжникам отказали в нейтральном статусе: кому за старые пробы, кому за ЦСКА. В целом решения соответствовали рекомендациям МОК. Однако создавалось впечатление, что чиновники просто побаивались русских.

Всё изменилось с появлением Савелия и Дарьи. Оказывается, эти русские – классные ребята, сильные спортсмены, и, что самое главное, с ними интересно соревноваться. Тогда почему не допустить и остальных – тех, кто будет соответствовать рекомендациям? В нейтральном статусе.

Фото: РИА Новости
3 место

🙏 Оставят «олимпийский» формат

Один мужчина и одна женщина от России в нейтральном статусе, но на все международные турниры. Именно так выглядит уже устоявшийся формат, опробованный и на этапах Кубка мира, и на Олимпийских играх в прошлом сезоне. Вроде допустили, какие ещё у вас вопросы?

К тому же в FIS Савелия Коростелёва и Дарью Непряеву уже знают, отказывать им сейчас нет смысла. Этот русский парень успел навести шороху и привлечь к себе внимание и современного короля лыж Йоханнеса Клебо, и новых болельщиков, которым наскучили сугубо норвежские междусобойчики. А это, конечно, плюс не только для трансляций, но и в бюджет организации.

Фото: РИА Новости
4 место

💥 Допустят вообще всех с флагом и гимном

МОК уже снял все ограничительные рекомендации с российских юниоров – никаких тебе проверок на нейтральность и запретов на командные выступления. Взрослым комитет пока не позволил таких вольностей, но только это уже никого особо не волнует. Например, легкоатлеты так же наглухо закрыты в России, а пловцы гордо носят флаг на груди без всяких проверок.

Так что всё зависит от воли самой FIS. Конечно, в безграничный допуск верится слабо, но неужели в совете организации нет людей, которым бы не хотелось ещё раз полюбоваться на дуэль Йоханнеса Клебо и Александра Большунова.

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