Глава ФЛССР Дмитрий Свищёв считает, что спортсменов могут допустить на международные турниры даже с флагом и гимном. А вы как думаете?

Судьбоносный день для российских лыжников. Допустят ли наших на Кубок мира?

Сегодня, 7 июля, состоится совет Международной федерации лыжного спорта (FIS), где среди прочего может быть поднят вопрос о возвращении россиян. В этот раз наши лыжники особенно ждут новых решений чиновников, которые (скрестим пальцы) могут быть в пользу российских спортсменов.

Всё потому, что буквально месяц назад FIS возглавил новый президент Александр Оспельт, частично обновился и состав совета организации. Может быть, они пойдут навстречу россиянам?

По крайней мере, на это надеется глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв. Политик вместе с командой активно агитирует членов нового совета за возвращение не просто в качестве нейтральных атлетов, а в полноценном статусе с флагом: «С кем мы разговаривали – практически никто не высказался против нашего возвращения».

Он отметил, что на совет отправится и министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

«7 июля на совете FIS будут для нас важные события. Надеемся, что новое руководство будет более благосклонно, более прагматично и более спортивно относиться к нам. Для нас это очень важно», – рассказал глава обновлённой федерации.

Что ж, «Чемпионат» тоже надеется на полноценное возвращение российских лыжников. Но насколько это реально? Как вы думаете, каким будет решение?

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