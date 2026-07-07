Судьбоносный день для российских лыжников. Допустят ли наших на Кубок мира?

Сегодня, 7 июля, состоится совет Международной федерации лыжного спорта (FIS), где среди прочего может быть поднят вопрос о возвращении россиян. В этот раз наши лыжники особенно ждут новых решений чиновников, которые (скрестим пальцы) могут быть в пользу российских спортсменов.
Всё потому, что буквально месяц назад FIS возглавил новый президент Александр Оспельт, частично обновился и состав совета организации. Может быть, они пойдут навстречу россиянам?
По крайней мере, на это надеется глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв. Политик вместе с командой активно агитирует членов нового совета за возвращение не просто в качестве нейтральных атлетов, а в полноценном статусе с флагом: «С кем мы разговаривали – практически никто не высказался против нашего возвращения».
Он отметил, что на совет отправится и министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.
«7 июля на совете FIS будут для нас важные события. Надеемся, что новое руководство будет более благосклонно, более прагматично и более спортивно относиться к нам. Для нас это очень важно», – рассказал глава обновлённой федерации.
Что ж, «Чемпионат» тоже надеется на полноценное возвращение российских лыжников. Но насколько это реально? Как вы думаете, каким будет решение?
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять свой ответ в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
🙊 Ничего не решат, отложат до осени
Свищёв утверждает, что «практически никто не высказался против нашего возвращения». Но одно дело говорить, и совсем другое – реально голосовать. Новый состав вряд ли бросится на амбразуру и сразу внесёт изменения в более-менее устоявшийся формат.
В FIS вообще долго думают и любят переносить решения на попозже. Прошлой зимой российские лыжники в нейтральном статусе вернулись на международную арену только благодаря решению суда.
👍 Допустят многих, но в нейтральном статусе
Перед Олимпийскими играми в Милане многим молодым (и не только) российским лыжникам отказали в нейтральном статусе: кому за старые пробы, кому за ЦСКА. В целом решения соответствовали рекомендациям МОК. Однако создавалось впечатление, что чиновники просто побаивались русских.
Всё изменилось с появлением Савелия и Дарьи. Оказывается, эти русские – классные ребята, сильные спортсмены, и, что самое главное, с ними интересно соревноваться. Тогда почему не допустить и остальных – тех, кто будет соответствовать рекомендациям? В нейтральном статусе.
🙏 Оставят «олимпийский» формат
Один мужчина и одна женщина от России в нейтральном статусе, но на все международные турниры. Именно так выглядит уже устоявшийся формат, опробованный и на этапах Кубка мира, и на Олимпийских играх в прошлом сезоне. Вроде допустили, какие ещё у вас вопросы?
К тому же в FIS Савелия Коростелёва и Дарью Непряеву уже знают, отказывать им сейчас нет смысла. Этот русский парень успел навести шороху и привлечь к себе внимание и современного короля лыж Йоханнеса Клебо, и новых болельщиков, которым наскучили сугубо норвежские междусобойчики. А это, конечно, плюс не только для трансляций, но и в бюджет организации.
💥 Допустят вообще всех с флагом и гимном
МОК уже снял все ограничительные рекомендации с российских юниоров – никаких тебе проверок на нейтральность и запретов на командные выступления. Взрослым комитет пока не позволил таких вольностей, но только это уже никого особо не волнует. Например, легкоатлеты так же наглухо закрыты в России, а пловцы гордо носят флаг на груди без всяких проверок.
Так что всё зависит от воли самой FIS. Конечно, в безграничный допуск верится слабо, но неужели в совете организации нет людей, которым бы не хотелось ещё раз полюбоваться на дуэль Йоханнеса Клебо и Александра Большунова.