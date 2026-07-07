Информация только от Елены Вяльбе. Однако очень похоже, что Сергея Устюгова на лыжне мы больше не увидим.

Самый талантливый лыжник России завершил карьеру. Но сам он не сказал об этом ни слова

Один из самых любимых болельщиками и самый талантливый, по мнению многих экспертов, лыжник России Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру. Сам олимпийский чемпион на эту тему хранит молчание, но Елена Вяльбе всё сказала за него.

«У меня есть официальное заявление от Устюгова о том, что он закончил спортивную карьеру. Он написал бумагу о том, что хочет выйти из международного антидопингового пула, а мы отправили её в FIS. Теперь Сергея уже нет в пуле тестирования. Это тоже даёт основание полагать, что Устюгов больше не примет участия в соревнованиях внутри России», — сказала Вяльбе Sport24.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

За последние 10 дней международный пул тестирования был обновлён дважды. И если в версии от 30 июня фамилия Устюгова в нём значилась, то уже 2 июля – нет.

Наверное, все всё понимают. Безусловно, слова Елены Вяльбе не оставляют никаких сомнений в том, что Устюгов – всё. По факту, он уже не бегал и в прошедшем сезоне. В новый состав сборной России он не попал, а с 1 июня перестал быть и спортсменом сборной ХМАО-Югры, его контракт истёк.

Тогда он уже намекал на завершение карьеры: Сергей Устюгов намекнул на завершение спортивной карьеры

Сейчас Сергей живёт в своё удовольствие – много времени проводит с семьёй, не забывает своё увлечение поездками на квадроциклах по бездорожью. Потихоньку тренируется – как известно, топ-спортсменам невозможно просто взять и внезапно ничего не делать, это чревато проблемами для организма.

Но, чёрт возьми, почему Устюгов сам не объявил, что он завершил карьеру? Это было бы красиво и правильно. Его уход и так получился максимально незаметным. Вспомните, как завершал карьеру Максим Вылегжанин фантастической гонкой на королевском марафоне в Хольменколлене и на плечах партнёров по команде.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

Устюгов совершенно точно заслуживал красивой последней гонки, однако всё получилось как-то скомканно. Как и вся карьера Сергея после 2018 года, когда его непонятно по каким причинам не пустили на Олимпиаду в Пхёнчхане. На тот момент он был лучшим в мире. Устюгов вообще считался самым талантливым. Та же Елена Вяльбе не раз говорила, что по тому, чем наградила Сергея природа, ему нет равных.

К счастью, до 2018 года были чемпионат мира – 2017 и великий «Тур де Ски» в том же году. А после Пхёнчхана случилась и Олимпиада-2022, где Устюгов финишировал с флагом в составе эстафетной команды и взял заслуженное всей карьерой золото. Были совершенно умопомрачительные гонки, зарубы с Александром Большуновым, «мешки» и народная любовь.

Спасибо, Лось! Ты невероятно крутой. Пусть у тебя всё будет хорошо и вне спорта.