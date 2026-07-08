Из программы зимних Олимпиад убрали лыжный вид спорта со 100-летней историей

7 июля 2026 года Международный олимпийский комитет сообщил о важных изменениях в программе зимних Игр 2030 года во Французских Альпах. Добавлены новые дисциплины в фигурном катании и сноуборде. Но вместе с тем из соревнований исключён целый вид спорта с богатой историей – лыжное двоеборье.

Что привело к такому жёсткому решению? Объясняем.

Лыжное двоеборье – что это?

Пожалуй, популярность лыжного двоеборья в России находится на уровне статистической погрешности, и мало кто вообще знает, что это такое.

Лыжное двоеборье – это сочетание двух отдельных видов спорт: прыжков с трамплина и лыжных гонок. На английском языке вид спорта называется nordic combined, что дословно переводится как «северная комбинация». Оно и понятно: вид спорта изначально обрёл популярность в Норвегии.

Йенс Офтебру Фото: Lars Baron/Getty Images

Сначала спортсмены соревнуются в прыжках с трамплина, по итогам которых зарабатывают гандикап для лыжной гонки. А на лыжне уже кто первый пришёл к финишу – тот и чемпион.

Как давно двоеборцы на Олимпиадах?

Лыжное двоеборье – старожил олимпийского движения. Его дебют состоялся на первых зимних Играх 1924 года, и с той поры на каждой белой Олимпиаде в этом виде спорта разыгрывался хотя бы один комплект наград.

Вплоть до Олимпиады-1984, собственно, только один комплект наград и вручался – в соревнованиях на нормальном трамплине и гонке на 10 км. С 1988 года добавилась эстафета, а с 2002-го золото разыгрывали и на большом трамплине.

ОИ-1988 Фото: Getty Images

Важно отметить, что все три комплекта наград – мужские. Девушки ни в личных, ни в командных соревнованиях на Олимпиадах никогда не выступали.

Кто самый крутой двоеборец мира?

Крутейшим олимпийцем в истории лыжного двоеборья является австриец Феликс Готвальд, выигравший семь медалей в период с 2002 по 2010 год – три золотые, одна серебряная и три бронзовые.

Также по три олимпийских золота в активе у Самппы Лаюнена (Финляндия), Эрика Френцеля и Ульриха Велинга (оба – Германия).

Советские и российские спортсмены в этом виде спорта ни разу не поднимались на высшую ступень пьедестала. Однако на Играх-1964 Николай Киселёв выиграл серебро, а бронзу Игр добывали Николай Гусаков (Скво-Вэлли-1960), Аллар Леванди (Калгари-1988) и Валерий Столяров (Нагано-1998).

Феликс Готвальд Фото: Agence Zoom/Getty Images

Почему лыжное двоеборье исключили?

Основными причинами являются низкая популярность в мире и слабое развитие женской составляющей вида спорта.

«На последних зимних Олимпийских играх этот вид спорта занял последнее место по популярности в 11 из 14 оцениваемых показателей. Кроме того, дисциплина по-прежнему сталкивается с проблемами, связанными с глобальным распространением и числом участников на Олимпийских играх», – приводит текст заявления МОК Reuters.

Международная федерация лыжных видов спорта хоть и слишком поздно, но всё же ввела женские соревнования на крупных турнирах. Однако в программу прошедших Игр в Милане их так и не включили.

Ида Мария Хаген Фото: Christophe Pallot/Getty Images

Перед принятием судьбоносного для целого вида спорта решения один из самых титулованных двоеборцев современности Акито Ватабэ обратился к МОК.

«Прекрасно понимаю, что олимпийская программа должна продолжать развиваться. Также я понимаю, что одна только история не может служить оправданием для включения того или иного вида спорта в программу Олимпийских игр. Сегодня в лыжном двоеборье происходит исправление исторического дисбаланса. Мы извлекаем уроки из прошлого и предпринимаем конкретные шаги на пути к более справедливому будущему.

Именно поэтому я с уважением считаю, что исключение лыжного двоеборья из олимпийской программы именно в этот момент не будет способствовать продвижению гендерного равенства. Если путь к Олимпиаде исчезнет сегодня, следующее поколение девочек может лишиться мечты стать олимпийскими спортсменками по лыжному двоеборью ещё до того, как этот вид спорта получит справедливый шанс на развитие», – говорится в сообщении Ватабэ.

Но МОК не внял доводам японца. Лыжного двоеборья не будет в программе зимних Олимпийских игр 2030 года. Впервые более чем за 100 лет.

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Есть шанс вернуться на Олимпиаду?

Да, такой шанс есть. Глава FIS Александр Оспельт уже заявил, что его команда будет работать над улучшением позиций лыжного двоеборья.

Теоретически возвращение может произойти даже на Олимпиаде 2034 года, которая пройдёт в Солт-Лейк-Сити, но до этого международной федерации нужно проделать колоссальную работу по реорганизации вида спорта, повышению его популярности и активному вовлечению женщин.