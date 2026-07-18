Стало известно расписание Кубка России — 2026/2027 по лыжным гонкам. Что тпм интересного?

Федерация лыжного спорта и сноуборда нашей страны представила проект календаря Кубка России на сезон-2026/2027. FIS пока не даёт новых комментариев по судьбе наших лыжников на международной арене. Прямо сейчас, в середине лета, сложно сказать, получат ли россияне шанс выбраться на мировую арену, поэтому нужно готовиться к своим турнирам.
Изучаем, какой будет следующая зима для наших лыжников.
- Где пройдут этапы Кубка России?
- Изменились ли дистанции и типы гонок?
- Календарь лыжного Кубка России — 2026/2027
Где пройдут этапы Кубка России?
Первое и важное изменение, которое сразу бросается в глаза, – увеличение количества этапов Кубка России. Если в прошлом сезоне лыжники отбегали восемь этапов, не считая чемпионата страны, то предстоящей зимой их будет девять. Организаторы решили провести в феврале не только главный турнир года, но и добавили в этот же месяц этап КР в Республике Коми.
Федерацию лыжных гонок много критиковали за проведение турниров в отдалённой Хакасии. Так что в прошлом сезоне спортсмены вообще не заезжали вглубь Сибири. Не считая Тюмени, все этапы прошли в европейской части страны. Исключением стал чемпионат России, который состоялся в почти экзотическом для лыжников Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке.
В новом сезоне ФЛССР решила вернуть Хакасию. Кубок России традиционно начнётся в Вершине Тёи. Следующие три этапа копируют календарь прошлогоднего декабря. Лыжники переместятся в Тюмень, оттуда – в Пермский край, а далее – в Ижевск, где впервые пройдут не две, а сразу три гонки. Помимо спринта и гонки классическим стилем, в столице Удмуртии запланировали командный спринт.
Под самый Новый год спортсмены переберутся поближе к столице – в Красногорск в Московской области. Впервые с 2022 года здесь состоится этап Кубка страны. В последние два года зрителям в Центральной России удавалось посмотреть на лыжников только в формате шоу-гонки в Рязани. Теперь же местные поклонники спорта оценят и официальные соревнования.
А уже после Нового года лыжный пелотон поедет на уже привычные всем стадионы в Казани и Кировской области. Перед чемпионатом России спортсмены выступят в Коми. А честь завершить календарь сезона вновь выпала Мурманской области. Там пройдёт тур «Большой Вудъявр».
Изменились ли дистанции и типы гонок?
Несмотря на изменения в Кубке мира, где мужчинам и женщинам давно уравняли дистанции, в России продолжают идти своим путём. В некоторых дисциплинах женщины пробегут меньший километраж. Можно спорить о том, как это поможет или помешает нашим девушкам адаптироваться к международным стартам, но пока политика ФЛССР не меняется.
Что же касается самих гонок, то в календаре сохранили командную гонку, которую ввели в прошлом году. Появилась в Кубке России и смешанная эстафета. В сезоне-2025/2026 эта дисциплина была представлена только на чемпионате страны. А вот марафонов, наоборот, не будет. Испытание выносливости состоится только на национальном чемпионате.
За весь сезон Кубка России лыжники вновь пробегут восемь спринтов. Зато дистанционных гонок в календаре прибавилось. В прошлом году их было 15, в этом 17 – это в два раза больше, чем скоростных дисциплин.
Календарь лыжного Кубка России — 2026/2027
Первый этап. Вершина Тёи, Республика Хакасия
26.11. Классический стиль, 10/10 км
28.11. Спринт, классический стиль
29.11. Свободный стиль, 10/15 км
Второй этап. Тюмень
5.12. Свободный стиль, 10/10 км
6.12. Масс-старт, классический стиль, 20/20 км
Третий этап — мини-тур. Чусовой, Пермский край
10.12. Классический стиль, 10/10 км
12.12. Спринт, свободный стиль
13.12. Персьют, свободный стиль 10/15 км
Четвёртый этап. Ижевск, Удмуртская Республика
19.12. Свободный стиль, 10/10 км
20.12. Командный спринт, свободный стиль
22.12. Классический стиль, 15/20 км
Пятый этап. Красногорск, Московская область
26.12. Спринт, классический стиль
27.12. Спринт, свободный стиль
Шестой этап. Казань, Республика Татарстан
14.01. Классический стиль, 10/15 км
16.01. Спринт, классический стиль
17.01. Скиатлон, 10 км+10 км/10 км+10 км
Седьмой этап. Чепецкое, Кировская область
22.01. Спринт, свободный стиль
23.01. Смешанная эстафета (4х5 км)
24.01. Масс-старт, свободный стиль, 20/30 км
Восьмой этап. Выльгорт, Республика Коми
19.02. Спринт, классический стиль
20.02. Свободный стиль, 5/10 км
Финал — Тур «Большой Вудъявр». Апатиты, Мурманская область
27.03. Свободный стиль, 3/3 км
28.03. Свободный стиль, 10/10 км
Финал — Тур «Большой Вудъявр». Кировск, Мурманская область
30.03. Классический стиль, 10/10 км
31.03. Персьют, классический стиль, 10/15 км
2.04. Спринт, свободный стиль
4.04. Масс-старт, свободный стиль, 10/10 км (гонка в гору)