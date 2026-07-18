Стало известно расписание Кубка России — 2026/2027 по лыжным гонкам. Что тпм интересного?

Федерация лыжного спорта и сноуборда нашей страны представила проект календаря Кубка России на сезон-2026/2027. FIS пока не даёт новых комментариев по судьбе наших лыжников на международной арене. Прямо сейчас, в середине лета, сложно сказать, получат ли россияне шанс выбраться на мировую арену, поэтому нужно готовиться к своим турнирам.

Изучаем, какой будет следующая зима для наших лыжников.

Где пройдут этапы Кубка России?

Первое и важное изменение, которое сразу бросается в глаза, – увеличение количества этапов Кубка России. Если в прошлом сезоне лыжники отбегали восемь этапов, не считая чемпионата страны, то предстоящей зимой их будет девять. Организаторы решили провести в феврале не только главный турнир года, но и добавили в этот же месяц этап КР в Республике Коми.

Федерацию лыжных гонок много критиковали за проведение турниров в отдалённой Хакасии. Так что в прошлом сезоне спортсмены вообще не заезжали вглубь Сибири. Не считая Тюмени, все этапы прошли в европейской части страны. Исключением стал чемпионат России, который состоялся в почти экзотическом для лыжников Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке.

В новом сезоне ФЛССР решила вернуть Хакасию. Кубок России традиционно начнётся в Вершине Тёи. Следующие три этапа копируют календарь прошлогоднего декабря. Лыжники переместятся в Тюмень, оттуда – в Пермский край, а далее – в Ижевск, где впервые пройдут не две, а сразу три гонки. Помимо спринта и гонки классическим стилем, в столице Удмуртии запланировали командный спринт.

Под самый Новый год спортсмены переберутся поближе к столице – в Красногорск в Московской области. Впервые с 2022 года здесь состоится этап Кубка страны. В последние два года зрителям в Центральной России удавалось посмотреть на лыжников только в формате шоу-гонки в Рязани. Теперь же местные поклонники спорта оценят и официальные соревнования.

А уже после Нового года лыжный пелотон поедет на уже привычные всем стадионы в Казани и Кировской области. Перед чемпионатом России спортсмены выступят в Коми. А честь завершить календарь сезона вновь выпала Мурманской области. Там пройдёт тур «Большой Вудъявр».

Изменились ли дистанции и типы гонок?

Несмотря на изменения в Кубке мира, где мужчинам и женщинам давно уравняли дистанции, в России продолжают идти своим путём. В некоторых дисциплинах женщины пробегут меньший километраж. Можно спорить о том, как это поможет или помешает нашим девушкам адаптироваться к международным стартам, но пока политика ФЛССР не меняется.

Что же касается самих гонок, то в календаре сохранили командную гонку, которую ввели в прошлом году. Появилась в Кубке России и смешанная эстафета. В сезоне-2025/2026 эта дисциплина была представлена только на чемпионате страны. А вот марафонов, наоборот, не будет. Испытание выносливости состоится только на национальном чемпионате.

За весь сезон Кубка России лыжники вновь пробегут восемь спринтов. Зато дистанционных гонок в календаре прибавилось. В прошлом году их было 15, в этом 17 – это в два раза больше, чем скоростных дисциплин.

Календарь лыжного Кубка России — 2026/2027

Первый этап. Вершина Тёи, Республика Хакасия

26.11. Классический стиль, 10/10 км

28.11. Спринт, классический стиль

29.11. Свободный стиль, 10/15 км

Второй этап. Тюмень

5.12. Свободный стиль, 10/10 км

6.12. Масс-старт, классический стиль, 20/20 км

Третий этап — мини-тур. Чусовой, Пермский край

10.12. Классический стиль, 10/10 км

12.12. Спринт, свободный стиль

13.12. Персьют, свободный стиль 10/15 км

Четвёртый этап. Ижевск, Удмуртская Республика

19.12. Свободный стиль, 10/10 км

20.12. Командный спринт, свободный стиль

22.12. Классический стиль, 15/20 км

Пятый этап. Красногорск, Московская область

26.12. Спринт, классический стиль

27.12. Спринт, свободный стиль

Шестой этап. Казань, Республика Татарстан

14.01. Классический стиль, 10/15 км

16.01. Спринт, классический стиль

17.01. Скиатлон, 10 км+10 км/10 км+10 км

Седьмой этап. Чепецкое, Кировская область

22.01. Спринт, свободный стиль

23.01. Смешанная эстафета (4х5 км)

24.01. Масс-старт, свободный стиль, 20/30 км

Восьмой этап. Выльгорт, Республика Коми

19.02. Спринт, классический стиль

20.02. Свободный стиль, 5/10 км

Финал — Тур «Большой Вудъявр». Апатиты, Мурманская область

27.03. Свободный стиль, 3/3 км

28.03. Свободный стиль, 10/10 км

Финал — Тур «Большой Вудъявр». Кировск, Мурманская область

30.03. Классический стиль, 10/10 км

31.03. Персьют, классический стиль, 10/15 км

2.04. Спринт, свободный стиль

4.04. Масс-старт, свободный стиль, 10/10 км (гонка в гору)