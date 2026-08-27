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Календарь лыжных гонок в сезоне-2026/2027, даты и место проведения Кубка России и чемпионата России — 2027

Где российские лыжники будут выступать в сезоне-2026/2027? Расписание этапов Кубка России
Андрей Шитихин
Календарь лыжных гонок в сезоне-2026/2027
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План календаря показывает, что ФЛССР не очень-то верит в возвращение наших спортсменов на Кубок мира.

В конце августа Федерация лыжного спорта и сноуборда России опубликовала проект календаря соревнований по лыжным гонкам в сезоне-2026/2027.

Зима уже не за горами. Пришло время разбираться, что ждёт нас в этом сезоне на внутренней арене и как это соотносится с перспективами возвращения российских лыжников на Кубок мира.