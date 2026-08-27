Где российские лыжники будут выступать в сезоне-2026/2027? Расписание этапов Кубка России
План календаря показывает, что ФЛССР не очень-то верит в возвращение наших спортсменов на Кубок мира.
В конце августа Федерация лыжного спорта и сноуборда России опубликовала проект календаря соревнований по лыжным гонкам в сезоне-2026/2027.
Зима уже не за горами. Пришло время разбираться, что ждёт нас в этом сезоне на внутренней арене и как это соотносится с перспективами возвращения российских лыжников на Кубок мира.