План календаря показывает, что ФЛССР не очень-то верит в возвращение наших спортсменов на Кубок мира.

Где российские лыжники будут выступать в сезоне-2026/2027? Расписание этапов Кубка России

В конце августа Федерация лыжного спорта и сноуборда России опубликовала проект календаря соревнований по лыжным гонкам в сезоне-2026/2027.

Зима уже не за горами. Пришло время разбираться, что ждёт нас в этом сезоне на внутренней арене и как это соотносится с перспективами возвращения российских лыжников на Кубок мира.