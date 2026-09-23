Стали известны новые критерии нейтральности для российских лыжников. Что поменялось?

Похоже, в предстоящем сезоне на мировую арену сможет пробиться больше наших спортсменов.

Международная федерация лыжного спорта наконец-то опубликовала долгожданные критерии нейтральности для российских спортсменов. Причём сделала это аккурат за день до собственного дедлайна. Во многом всё осталось по-прежнему, но есть и парочка нововведений или даже послаблений.

Так что же поменялось в правилах допуска?

Послабления в допуске

Основные требования к российским (и белорусским) атлетам остались такими же, как и раньше. Допуск в нейтральном статусе, запрет на проведение турниров на территории России и Беларуси, никакой прямой связи с вооружёнными силами, органами национальной безопасности, отсутствие публичной по