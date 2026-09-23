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10 глупых вопросов сноубордисту: отвечает пятикратный обладатель Кубка России Александр Смелов

10 глупых вопросов сноубордисту. Узнали у чемпиона всё, о чём вы стеснялись спросить сами
Михаил Чесалин
Александр Смелов
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Лидер российского трюкового сноуборда Александр Смелов — об отношениях с горнолыжниками, о деньгах, лучших курортах и даже катании по песку!

Зима уже не за горами. Не успеем опомниться – пройдёт первый снег, а поклонники зимних видов спорта достанут свои горные лыжи и сноуборды.

Профи-райдеры даже летом не сидят на месте. Сноубордист Александр Смелов знает, где покатать даже в жаркий день. Ещё бы – без постоянных тренировок пять раз Кубок России не выиграть! А он и на международных соревнованиях, когда россияне там выступали, добивался успехов.

А пока сезон не начался и Александр не убежал делать трюк