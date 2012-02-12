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Норвежцы победили в командном разряде на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

Норвежцы победили в командном разряде на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина
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Норвежские лыжники победили в командном состязании на 13-м этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Виллингене (Германия). Второе место досталось австрийцам, а бронзу завоевали немцы. Российская команда заняла 10-ю итоговую позицию.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 13-й этап. Виллинген (Германия).
HS145. Команды.

1. Норвегия — 999,2 балла.
2. Австрия — 976,3.
3. Германия — 963,7…
10. Россия (Денис Корнилов, Александр Сардыко, Антон Калиниченко, Дмитрий Васильев) — 369,2.

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