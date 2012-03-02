Аникин пробился в 1/8 финала Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе

На прошедшем в шведском Бранасе этапе Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе по итогам мужской квалификации отбор в 1/8 финала прошёл россиянин Иван Аникин, заняв 24-ю позицию. Остальные российские спортсмены — Сергей Можаев, Артём Данилов, Алексей Чаадаев, Александр Бондарь — квалифицироваться в 1/8 Кубка мира не смогли.

Лучшие результаты в квалификации показали швейцарец Михаэль Шмид, занявший первое место, канадец Кристофер Дельбоско, который показал второй результат, и финн Юни Пеллинен, замкнувший тройку лидеров.