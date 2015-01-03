Нагейкина: результатов от наших лыжниц можно ждать не раньше чем через 4 года

Олимпийская чемпионка Калгари-1988 в эстафетной гонке Светлана Нагейкина поделилась мнением о том, почему в последнее время женская сборная России по лыжным гонкам сильно отстаёт в результатах от ведущих команд.

«Сейчас команда обновилась. У девушек новый тренер — Данил Акимов, ему помогает Александр Грушин. Мне кажется, что девушки упустили тот момент, когда нужно закладывать базовую подготовку. А без базовой подготовки не может быть результата.

Мы в своё время тренировались, проезжая по 9,5 тыс. километров в год. Сейчас у девочек этого нет. Нужно время, чтобы организм выдержал эту нагрузку. Состав команды обновился: пригласили много новых девочек. Нужно немного подождать. Примерно до следующей Олимпиады. И потом будут результаты. Не раньше чем через четыре года», — сказала Нагейкина в эфире телеканала «Матч ТВ».