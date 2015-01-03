Нагейкина: результатов от наших лыжниц можно ждать не раньше чем через 4 года

Олимпийская чемпионка Калгари-1988 в эстафетной гонке Светлана Нагейкина поделилась мнением о том, почему в последнее время женская сборная России по лыжным гонкам сильно отстаёт в результатах от ведущих команд.
«Сейчас команда обновилась. У девушек новый тренер — Данил Акимов, ему помогает Александр Грушин. Мне кажется, что девушки упустили тот момент, когда нужно закладывать базовую подготовку. А без базовой подготовки не может быть результата.
Мы в своё время тренировались, проезжая по 9,5 тыс. километров в год. Сейчас у девочек этого нет. Нужно время, чтобы организм выдержал эту нагрузку. Состав команды обновился: пригласили много новых девочек. Нужно немного подождать. Примерно до следующей Олимпиады. И потом будут результаты. Не раньше чем через четыре года», — сказала Нагейкина в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 16 сентября 2022
-
11:34
-
11:19
-
10:35
-
09:36
-
09:23
- 15 сентября 2022
-
22:01
-
14:22
-
13:17
-
12:10
-
12:00
-
11:26
-
09:37
-
09:17
- 14 сентября 2022
-
21:58
-
18:07
-
17:39
-
16:57
-
16:37
-
15:32
-
14:25
-
11:30
- 13 сентября 2022
-
21:42
-
20:44
-
19:57
-
18:30
-
15:27
-
10:19
-
09:34
-
09:25
-
00:56
- 12 сентября 2022
-
14:24
- 11 сентября 2022
-
15:10
-
15:05
-
14:40
- 10 сентября 2022
-
21:58