Российская горнолыжница Яковишина выиграла первое золото зимней Универсиады-2017

Российская горнолыжница Елена Яковишина завоевала золото в супергиганте и стала первой чемпионкой зимней Универсиады в Алма-Ате (Казахстан). Серебряным призёром стала финка Неа Луукко. Бронза досталась японке Асе Андо.

Универсиада. Горнолыжный спорт. Алма-Ата. Супергигант. Женщины

1. Елена Яковишина (Россия) — 1.06,25.

2. Неа Луукко (Финляндия) — 0,73.

3. Аса Андо (Япония) — +0,92…

6. Елизавета Тимченко (Россия) — +1,48.

7. Юлия Плешкова (Россия) — +1,56…

9. Ольга Погребицкая (Россия) — +1,75…

17. Валентина Голенкова (Россия) — +3,25…

19. Дарья Овчинникова (Россия) — +3,36.