Российская горнолыжница Яковишина выиграла первое золото зимней Универсиады-2017
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Российская горнолыжница Елена Яковишина завоевала золото в супергиганте и стала первой чемпионкой зимней Универсиады в Алма-Ате (Казахстан). Серебряным призёром стала финка Неа Луукко. Бронза досталась японке Асе Андо.
Универсиада. Горнолыжный спорт. Алма-Ата. Супергигант. Женщины
1. Елена Яковишина (Россия) — 1.06,25.
2. Неа Луукко (Финляндия) — 0,73.
3. Аса Андо (Япония) — +0,92…
6. Елизавета Тимченко (Россия) — +1,48.
7. Юлия Плешкова (Россия) — +1,56…
9. Ольга Погребицкая (Россия) — +1,75…
17. Валентина Голенкова (Россия) — +3,25…
19. Дарья Овчинникова (Россия) — +3,36.
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