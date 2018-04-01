Яхин выиграл гонку Гундерсена на ЧР по лыжному двоеборью

Эрнест Яхин одержал вторую победу в гонке Гундерсена на чемпионате России по лыжному двоеборью, который проходит в Чайковском (Пермский край). Серебряным призёром стал Вячеслав Барков, третье место занял Самир Мастиев.

Лыжное двоеборье. Чемпионат России. Чайковский

Мужчины. Гонка Гундерсена. К-125 + 10 км

1 (1-й после прыжка). Эрнест Яхин (Башкортостан) – 27.09,9.

2 (5). Вячеслав Барков (Москва) – отставание 2.12,0.

3 (9). Самир Мастиев (Свердловская обл.) – + 2.12,9.

4 (8). Дмитрий Гельвиг (Свердловская обл.) – + 3.08,6.

5 (2). Александр Миланин (Москва) – + 3.16,7.

6 (4). Тимофей Борисов (Московская обл.) – + 4.23,2.