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Яхин выиграл гонку Гундерсена на ЧР по лыжному двоеборью

Яхин выиграл гонку Гундерсена на ЧР по лыжному двоеборью
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Эрнест Яхин одержал вторую победу в гонке Гундерсена на чемпионате России по лыжному двоеборью, который проходит в Чайковском (Пермский край). Серебряным призёром стал Вячеслав Барков, третье место занял Самир Мастиев.

Лыжное двоеборье. Чемпионат России. Чайковский
Мужчины. Гонка Гундерсена. К-125 + 10 км

1 (1-й после прыжка). Эрнест Яхин (Башкортостан) – 27.09,9.
2 (5). Вячеслав Барков (Москва) – отставание 2.12,0.
3 (9). Самир Мастиев (Свердловская обл.) – + 2.12,9.
4 (8). Дмитрий Гельвиг (Свердловская обл.) – + 3.08,6.
5 (2). Александр Миланин (Москва) – + 3.16,7.
6 (4). Тимофей Борисов (Московская обл.) – + 4.23,2.

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