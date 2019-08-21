Йохауг: олимпийское золото уже не так много значит для меня

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг призналась, что не ставит перед собой цели непременно выступить на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).

«Такой цели нет. Возможно, у меня это получится, но сейчас я не думаю о том, что должна обязательно попасть на Игры.

Олимпийское золото уже не так много значит для меня, как прежде. Самое важное — хорошо чувствовать себя в том, что я делаю. Это придаёт сил соревноваться, ездить и тренироваться.



То, чего мне удалось достичь прошедшей зимой, важнее олимпийского золота для меня. У меня большой опыт, и я знаю, что когда пойму — уже достаточно, то завершу карьеру», — приводит слова Йохауг VG.

В минувшем сезоне Терезе завоевала 3 золота и 1 серебро на чемпионате мира в Зеефельде. В общем зачёте Кубка мира она заняла третье место.