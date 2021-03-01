Харви: Мяки опять обыграл Россию! В Лахти Большунов кричал: «Побью тебя! Порву!»

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Алекс Харви рассказал, что думает о поведении россиянина Александра Большунова после финиша командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Победу одержала сборная Норвегии. В ходе командного спринта Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Глебу Ретивых с преимуществом над Йоханнесом Клебо в 4 секунды, однако россиянин проиграл не только норвежцу, но и финну Йони Мяки. После финиша Большунов не подошёл и не поздравил своего партнёра по команде.

«У россиян много тренировочных групп, и между ними есть конкуренция. Мы знаем, что Большунов и Ретивых как раз входят в разные группы, у них разные тренеры. Большунова тренирует Юрий Бородавко, а Ретивых работает с немцем Крамером. Не знаю, дружат ли они. В любом случае Большунов совершил плохой поступок.

Как думаете, уж не связано ли поведение Большунова с тем, что Мяки вновь обыграл россиян в эстафете? Два раза подряд! В Лахти Александр вышел из себя: «Побью тебя! Порву! Да я тебя...» Ха-ха», — рассказал Харви в подкасте Fasterskier.