Медработник норвежской лыжной ассоциации отреагировал на слова Вяльбе о TUE у лыжников
Медицинский работник норвежской лыжной ассоциации Ойстейн Андерсен отреагировал на слова президента ФЛГР Елены Вяльбе, которая не исключила, что прогресс норвежцев связан с терапевтическими исключениями (TUE).
«Высказывание, сделанное Вяльбе относительно терапевтических исключений в национальной команде Норвегии, не соответствует действительности.
При некоторых состояниях, требующих неотложного вмешательства, может возникнуть необходимость подать заявление на TUE уже после окончания лечения. К счастью, такое случается редко: было лишь несколько случаев за последние четыре года», — приводит слова Андерсена Dagbladet.
Ранее высказывание Вяльбе прокомментировал известный комментатор Геннадий Орлов.
Орлов: Вяльбе обвиняет норвежцев в допинге. Ну что же она? Выложит факты — другое дело
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