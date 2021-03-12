Дед Клебо о марафоне: невероятное достижение Йоханнеса, если не считать ерунду в концовке

Коре Хёсфлот Клебо, дедушка и тренер норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, оценил выступление внука в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Клебо первым пересёк финишную черту, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен. 9 марта норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты. 10 марта Клебо опубликовал пост в «Инстаграме» и попросил отозвать апелляцию. Федерация прислушалась к просьбе Йоханнеса.

«Йоханнес по-настоящему впечатлил меня. Это было невероятное достижение, если не брать в расчёт ерунду в концовке. Но мы это пропустим», — приводит слова деда Клебо NRK.