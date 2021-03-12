Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Лыжи / Новости /

Андрей Ларьков не выступит на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Андрей Ларьков не выступит на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Лыжи 0

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Андрей Ларьков не примет участия в финальном этапе Кубка мира, который пройдёт в Энгадине (Швейцария) 13 и 14 марта.

«Ларьков не приедет – он простудился», — приводит слова Бородавко «Советский спорт».

В состав сборной России на финальный этап Кубка мира вошли: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Евгений Белов, Артём Мальцев, Илья Порошкин, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Мария Истомина, Алиса Жамбалова.

В программе соревнований в Энгадине – классический масс-старт на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин, а также гонка преследования свободным стилем на 30 и 50 км соответственно.

Тренер сборной России отреагировал на отзыв норвежской апелляции по дисквалификации Клебо
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021