Технический делегат FIS разобрал скандальный эпизод с участием Большунова и Клебо

Американский эксперт Аллан Серрано, технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS), разобрал скандальный эпизод в марафоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, участниками которого стали россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо.

Напомним, Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Клебо. После дисквалификации норвежца россиянина признали серебряным призёром, золото досталось другому норвежцу – Эмилю Иверсену.

«Очень похоже на то, что произошло в эстафете в Лахти между Большуновым и Мяки. При первом просмотре по телевизору могло сложиться несколько иное впечатление, потому что точка, с которой снимали, не очень удачная. В пункте правил есть очень сложное понятие — «умышленная блокировка». И я вам скажу, что Большунов совершенно точно стремился делать то, что он делал. Это был тактический манёвр. Если смотреть с верхней точки — он идёт максимально плотно, очень близко к V-образным заграждениям слева от него, затем близко к V-образным заграждениям справа. Он понимал, что это очень скоростной поворот и что если выбирать какой-то ближний коридор, то придётся притормаживать. Почти все лыжники выбирали внешний радиус, кроме тех, кто уже просто доезжал в спокойном темпе. Это умышленный манёвр? Да. Но было ли это сделано с целью заблокировать соперника? Он не перемещался из одного коридора в другой. Вопрос не из простых, несомненно.

Почему V-образные заграждения стояли так близко? Был один крупный старт в Валь-ди-Фьемме. Обычно на финише у них шесть коридоров или больше, но один из российских лыжников предпочёл финишировать не по лыжне, а сбоку. И он за это поплатился, пропахав снег. Ехать в лыжне выгоднее, поэтому спортсмены в «классике» обычно сразу заходят в лыжню, и так нам легко определить возможные нарушения. Но если они всё-таки выходят из лыжни — а они имеют на это право, — встаёт вопрос о размере коридора. Поэтому V-образные заграждения стояли так близко — чтобы у всех коридоров были одинаковые размеры. Мы с коллегой обсуждали, выходил ли Большунов из лыжни уже после входа в коридор. Нет, это случилось чуть раньше, и это важный момент. Это была бы финальная деталь в обсуждении, если бы он решил выйти из лыжни в коридоре и сместиться вправо. Тогда бы судьи могли принять иное решение.

Перед гонкой ты должен чётко всё спланировать. Нужно заранее знать, что ты будешь делать, если оптимальную для тебя траекторию выхода на финиш заблокируют. Лыжники мчатся на огромной скорости, и у них просто нет времени на размышления во время гонки. Большой вопрос, который меня интересует: что бы случилось, если бы Большунов не стал идти от одного края трассы до другого? Да, он имел право на это. Но что бы было, если бы он пошёл по меньшему радиусу? Тогда, возможно, мы бы увидели финиш, который всем бы хотелось увидеть», — рассказал специалист в подкасте Threshold.