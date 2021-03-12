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Техделегат FIS объяснил, почему повторение инцидентов вроде Большунов — Клебо неизбежно

Техделегат FIS объяснил, почему повторение инцидентов вроде Большунов — Клебо неизбежно
Лыжи 0
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Американский эксперт Аллан Серрано, технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS), объяснил неизбежность инцидентов, подобных тому, который случился на финише марафона на чемпионате мира.

Напомним, Александр Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Йоханнесом Клебо. После дисквалификации норвежца россиянина признали серебряным призёром, золото досталось другому норвежцу – Эмилю Иверсену.

«Никому не хочется, чтобы гонки заканчивались скандалами. Но можно ли изменить правила так, чтобы подобные инциденты на финише прекратились? Я не вижу такой возможности. Просто не знаю, что можно прописать в дополнении, чтобы правила были более понятными.

Когда ты пытаешься пройти соперника, но для тебя слишком мало времени и места на трассе, тебе приходится отступать. Клебо должен был оставить себе пространство для отступления. Он наверняка понимал, что его там могут зажать», — рассказал специалист в подкасте Threshold.

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