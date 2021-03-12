Хэмилтон поделился мнением, можно ли избежать повторения инцидента с Клебо и Большуновым

Неоднократный призёр этапов Кубка мира американский лыжник Симеон Хэмилтон порассуждал на тему возможной неизбежности инцидентов, подобных тому, который случился на финише марафона на чемпионате мира.

Напомним, Александр Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Йоханнесом Клебо. После дисквалификации норвежца россиянина признали серебряным призёром, золото досталось другому норвежцу – Эмилю Иверсену.

«Когда правила не на твоей стороне, ты приходишь в ярость. Тебе хочется, чтобы правила были более прозрачными. Но топ-спортсмены очень близки по уровню, по тому, какую скорость они могут развить в последние 100 метров. Поэтому сложно предположить, что как-то можно избегать подобных ситуаций. С этим приходится мириться.

Нечто похожее приключилось со мной в этом сезоне в Валь-Мюстайре. Это был четвертьфинал спринта свободным стилем. Не буду спорить с решением судей. Между нами тогда был обычный гоночный контакт. Кажется, это был другой русский — Мельниченко. Андрей лидировал и, похоже, почувствовал, что я пойду по правой лыжне. Он мог легко идти по соседней лыжне, но, как мне кажется, именно из-за того, что я собирался туда пойти, изменил свою траекторию движения и в итоге помешал мне.

Но я и сам оказывался на месте того, кто мешал другим. В лыжных гонках, особенно когда дело доходит до спринта с несколькими оппонентами, подобное случается. Ты делаешь всё, что в твоих силах, чтобы опередить остальных», — рассказал Хэмилтон в подкасте Threshold.