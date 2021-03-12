Американский лыжник — о Большунове: менее рискованный маршрут? Это не в стиле русских

Неоднократный призёр этапов Кубка мира американский лыжник Симеон Хэмилтон подробно разобрал тактические ошибки россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо на марафонской дистанции чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия).

Напомним, Клебо первым пересёк финишную черту, но был дисквалифицирован за создание помех лидировавшему Большунову. Россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Эмиля Иверсена, который в итоге был признан чемпионом мира.

«Согласен с Кершоу по поводу его разбора тактики Большунова и Клебо на финише. Клебо совершенно точно в тот момент не думал о том, какую дорожку выбрать. Если ты не готовишься к гонкам, не изучаешь поведение соперников, не строишь планы, то ты проиграл гонку заранее. Если ты не знаешь, что твой потенциальный соперник будет делать на финише, то теряешь шансы на победу. Бьюсь об заклад, Большунов точно знал, что будет делать Клебо. Изучив его эмоции после финиша и на медальной церемонии, думаю, вы поймёте, что Александр хотел бы провести всю гонку заново. Мне кажется, тогда он бы попробовал применить совсем другую тактику — может быть, провёл бы более активно первые 45 километров, чтобы не доводить дело до финишных разборок. Не сомневаюсь, мы увидим более заряженного Большунова в будущем.

На тренировках мы отрабатываем различные тактические моменты, ставим себя в такие положения, когда приходится использовать план «Б». Мы стремимся к тому, чтобы при возникновении такой ситуации, когда тебе не дают возможности пройти по быстрейшему маршруту, ты мог бы максимально быстро адаптироваться и финишировать на, возможно, чуть менее выгодной линии. Но это даже на тренировках непросто, что уж говорить о самой гонке. Во время гонки всё быстрее — темп выше, твои лыжи катят быстрее, происходит столько всего. Часто бывает такое, что ты попадаешь в ситуацию, из которой не можешь выбраться.

Ещё один довольно интересный вопрос: могло ли для Клебо стать неожиданностью, что снег на стадионе будет таким быстрым? Во время спринтерских гонок трасса была в плохом состоянии, в том же командном спринте её так разбили, что скорость на круге упала на 10 секунд. А вот в марафоне условия были намного лучше. Возможно, Йоханнес не ждал, что настолько быстро выйдет из того поворота, и оказался в положении, когда уже не мог уйти налево от Большунова. Финиш получился чрезвычайно быстрым, и для обоих, особенно для Клебо, было очень тяжело оценивать ситуацию.

Что бы было, если бы Большунов не пошёл до конца и предпочёл менее рискованный маршрут? Это не в стиле русских. Они тебе ни пяди не отдадут!» — сказал Хэмилтон в подкасте Threshold.