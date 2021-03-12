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Сергей Устюгов выступит как минимум в одной гонке на чемпионате России

Сергей Устюгов выступит как минимум в одной гонке на чемпионате России
Лыжи 0

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов намерен пробежать как минимум одну гонку на чемпионате России. Об этом сообщил тренер сборной России Маркус Крамер.

«Он постарается выступить минимум в одной гонке, но прежде нам надо посмотреть, что он сможет сделать на тренировках», — приводит слова Маркуса Крамера ТАСС.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Напомним, Сергей Устюгов получил травму во время контрольной тренировки 21 февраля. Он вышел на старт в первой гонке на чемпионате мира – индивидуальном спринте — в котором занял пятое место. После этого отказался участвовать в следующей гонке, командном спринте, и уехал из Оберстдорфа, где проходил турнир.

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