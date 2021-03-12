Фрида Карлссон — о мужском марафоне на ЧМ: настоящего победителя не было

Шведская лыжница Фрида Карлссон высказала мнение о развязке мужского марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Финишировавший первым норвежец Йоханнес Клебо был дисквалифицирован за создание помех россиянину Александру Большунова. Норвегия подала апелляцию, но по просьбе Клебо она была отозвана.

«Финал чемпионата мира получился скучным. Настоящего победителя не было. Радости, как обычно после золота чемпионата мира, не было. Это было заметно на стадионе, атмосфера была странной.

Считаю, что Йоханнес поступил правильно, отозвав апелляцию. Никто не радуется получению медали по почте спустя какое-то время. Радость исчезает на стадионе, и это очень досадно для него. Неприятный случай», — приводит слова Карлссон VG.