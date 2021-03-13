«Ещё один тренировочный год». Дед Клебо — о прогрессе Йоханнеса на дистанции

Кори Хёсфлот Клебо, дед и тренер Йоханнеса Клебо, рассказал о прогрессе внука в дистанционных гонках в сезоне-2020/2021.
«Обычно мы составляем тренировочный план в мае. В этом сезоне из-за пандемии и всех ограничений мы решили сложить все яйца в одну корзинку – Оберстдорф стал главной целью, только чемпионат мира.
Я разговаривал со специалистами из Центра элитного спорта, есть ли у них какое-то представление, возможно ли быть лучшим спринтером в мире и одновременно одним из сильнейших на дистанции. Но положительных ответов не было. Поэтому нам пришлось искать их самим.
Мы пытались разнообразить интервальные тренировки, а также сделали некоторые из них более длинными – до одного часа.
Причина прогресса Йоханнеса? Добавился ещё один тренировочный год. Тренировки помогают. Дистанционные навыки развиваются с течением времени», — приводит слова деда Клебо NRK.
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