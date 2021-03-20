Вокуев: происходит популяризация Большунова, а не лыжных гонок

Лыжник Ермил Вокуев – первый россиянин, выигравший горный зачёт марафонской серии Visma Ski Classic, выразил мнение, что в российских лыжах всё держится на Александре Большунове.
«Чемпионат мира? Конечно, смотрел, получился очень интересный турнир. Только популяризация, по-моему, происходит скорее Большунова, а не лыжных гонок или других лыжников. Интерес именно к его личности. Везде Большунов, Большунов. Результат есть, логично.
И все эти истории про тредбаны, на мой взгляд, не более чем отговорка. Норвежцы просто очень сильно тренируются. У них уровень выше. У нас один человек, у них пять-шесть сильных.
Дело не в количестве тренировок, не в том, сколько километров или часов ты пробежал. А в качестве. Не думаю, что у нас настолько уж слабее финансирование. Сборная ездит за границу почти целый год. Деньги дают, шикарно всё делают. Я сам через это проходил, был со сборной, ездили мы за границу, и в горы, и в трубу на лыжах кататься. Все условия есть.
Подытожил бы таким объяснением: просто Норвегия — лыжная держава. У нас лыжные гонки пока держатся только на Большунове», — приводит слова Вокуева «Спорт-экспресс».
- 8 апреля 2021
-
22:34
-
18:41
-
12:43
-
11:28
- 7 апреля 2021
-
15:43
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
14:23
-
09:09
-
00:25
- 6 апреля 2021
-
22:11
-
21:57
-
20:47
-
15:18
-
11:12
-
11:03
-
09:50
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
08:40
-
08:34
-
01:23
-
00:47
-
00:35
-
00:23
-
00:13
- 5 апреля 2021
-
22:50
-
22:34
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
11:53