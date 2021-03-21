Червоткин – о марафоне в Энгадине: хотел немного поработать на Большунова

Лыжник Алексей Червоткин рассказал о 50-километровом марафоне на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине, в котором он ушёл вперёд и попытался оторваться на середине дистанции, но не смог поддержать темп и финишировал 19-м.



«Наверное, не лучшее решение. С другой стороны, гулять смысла не было. Мне это было неинтересно. Собралась огромная группа, нас догнали даже те ребята, которые проигрывали по полторы минуты на старте. Идти такой толпой было некомфортно. Вот и решил рискнуть. Почему нет? Другое дело, что работать одному в таких погодных условиях оказалось слишком тяжело. Когда я начинал убегать, рельеф был получше. Но потом выскочил на поля — а там ветер, переметёнка. Лыжи стали ехать на порядок хуже. Приходилось бороться и с собой, и с условиями. Сколько мог, терпел. Не получилось.



Стоило ли попробовать убежать чуть позже? Я сам уже вряд ли смог бы уехать. Потому что убегал в районе каких-то деревушек, а дальше, как уже говорил, начались поля, ветер. Плюс Александр Большунов в тот момент притормозил группу. Изначально мыслей убегать не было. Я вышел вперёд, хотел просто просеять группу, немного поработать на Александра. Но у него, видимо, лыжи работали не очень хорошо. Вот он и решил меня отпустить», — рассказал Червоткин в интервью «Спорт-Экспрессу».



В итоговом зачёте Кубка мира сезона-2020/2021 25-летний Червоткин – на 13-м месте.