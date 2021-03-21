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Червоткин – об Олимпиаде: все мы хотим обыграть норвежцев

Червоткин – об Олимпиаде: все мы хотим обыграть норвежцев
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Российский лыжник Алексей Червоткин рассказал об ожиданиях от Олимпийских игр-2022 в Пекине.

«Я пока так далеко ещё не заглядывал. Но если судить по этому сезону, понятно, что в приоритете классика. И разделка на Олимпиаде будет именно классикой. Плюс, конечно же, эстафета. Все мы хотим обыграть норвежцев. Пока нам не особо везло.

Хотя про свободный стиль забывать ни в коем случае нельзя. Тот же марафон — такая непредсказуемая штука, там всякое может быть. Не поменял вовремя лыжи — и всё. Так что в Пекине реально цеплять везде, кроме спринта. Его я уже точно не подтяну, тем более за сезон», — поделился мнением Червоткин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Червоткин на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе завоевал серебряную медаль в эстафете. В итоговом зачёте Кубка мира сезона-2020/2021 25-летний спортсмен занял 13-е место.

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