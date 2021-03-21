Сорина: нужно работать над своими ошибками, а не повторять за Йохауг

Лыжница Татьяна Сорина рассказала об эстафете на прошедшем чемпионате мира в Оберстдорфе. Сорина выступала на третьем этапе вместе с норвежской Терезой Йохауг и в итоге вместе с российской сборной взяла серебро.



«Цель моего этапа была в том, чтобы максимально мало проиграть Йохауг. Мы не рассчитывали, что шведки сразу отвалятся. На стадионе я быстро приблизилась к Йохауг, но на подъёме поняла, что её темп будет высоким, не стала рисковать, пошла своим ходом. Понимала, что трасса нелёгкая, и на втором круге может отрубить так, что проиграть можно много. Бежала как будто сама с собой. Конечно, смотрела ей в спину, чтобы ориентироваться на последнем круге, и на верхушке подъёма постаралась максимально добавить.



Классикой за Йохауг тяжеловато идти, у неё шаг намного короче, чем мой. Комфортнее идти за Фридой Карлссон. А коньком за Терезой вообще нормально: ритм и темп, конечно, у неё высокие, но, думаю, можно поддерживать. Нужно ли за ней повторять, чтобы обыгрывать? Нет, повторять не надо, тогда можно свои лучшие стороны упустить. Нужно работать над своими ошибками. Она не во всём лучше нас. Что-то и у нас лучше», — рассказала Сорина Мetaratings.