Депутат: за Большунова было неудобно – пустил слёзы, не пожал руки, не надел медаль

Депутат Государственной думы России Александр Старовойтов раскритиковал поведение россиянина Александра Большунова после скандального эпизода с норвежцем Йоханнесом Клебо на дистанции масс-старта на 50 км среди мужчин на чемпионате мира – 2021 по лыжным видам.

«Много раз пересматривал видео столкновения Клебо и Большунова. Александр сам ушёл с самой правой лыжни правее, пытаясь выдавить Клебо. Он шёл по прямой, используя полуконьковый ход, чтобы помешать Клебо обойти себя. На самом деле виноват в этом инциденте Большунов, и ничем его поступок, по сути, не отличается от того, когда он пытался догонять финна. Большунов тогда точно также вышел на правую траекторию и после этого повёл себя очень некорректно, ударив сначала соперника палкой, а после финиша с якобы сломанным креплением наехал на него. Нечасто мне бывает неудобно за наших спортсменов, но за его поведение стало неудобно — за эти пущенные слёзы, за то, что не пожал руки, не надел медаль. Надо выступать так, чтобы к тебе не было вопросов. Если ты хочешь называться королём лыжных гонок, в таком случае рви всех», — сказал Старовойтов в эфире телеканала «Звезда».

В концовке гонки Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял Клебо. Оттолкнувшись рукой от Клебо после контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал её. Александр финишировал с одной палкой. После дисквалификации золото досталось соотечественнику Клебо Эмилю Иверсену. Россиянин Александр Большунов занял второе место.