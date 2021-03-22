Сломавший руку лыжник сборной России Спицов рассказал о своём состоянии

Лыжник сборной России Денис Спицов, который сломал руку во время чемпионата мира, рассказал о своём состоянии.
Напомним, Спицов получил перелом 1 марта во время тренировки, из-за чего ему пришлось досрочно завершить выступление на чемпионате мира. Ему диагностировали перелом пятой пястной кости левой руки и 6 марта провели операцию. 20 марта спортсмен выиграл гонку на 5 км на соревнованиях в Тюмени.
«Я только в третий раз после перелома взял лыжную палку в травмированную руку на этом старте. Поэтому о перспективах говорить, конечно, рано. Но не может не радовать, что с каждым днём боль становится меньше. Я чувствую всё больше уверенности при отталкивании.
Хорошо, когда есть возможность оценить своё состояние и почувствовать скорость не просто в рамках скоростной работы, а на соревнованиях», — цитирует Спицова «Тюменская арена».
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.
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