Бородавко рассказал, в каких гонках Большунов выступит на чемпионате России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, в каких гонках выступит Александр Большунов на чемпионате России, который пройдёт с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.

«Большунов побежит три, максимум четыре гонки. Первые две гонки: спринт и скиатлон. Хотя по скиатлону ещё посмотрим. Всё будет зависеть от состояния Александра.

Задачи по медалям на чемпионате России? Естественно, спортсмен выходит для того, чтобы побеждать, а не просто проводить время. Большунов постарается выступить как можно лучше.

Подготовка к олимпийскому сезону? Да, уже есть предварительные планы. Скорее всего, проведём несколько сборов на высоте. Всё будет зависеть от коронавирусной ситуации в Европе. В следующем сезоне, естественно, будет акцент на Олимпиаду. Сейчас есть как минимум два варианта подводки к этому турниру. Заключительный этап подготовки будет планировать в зависимости от календаря Кубка мира», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».