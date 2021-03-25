Расписание чемпионата России по лыжным гонкам 2021 года в Тюмени
С 27 марта по 4 апреля в Тюмени пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень. Расписание соревнований
27 марта
9:00 мск — спринт, классический стиль, мужчины и женщины, квалификация.
11:00 — спринт, классический стиль, финал.
28 марта
9:00 — скиатлон, женщины.
10:30 — скиатлон, мужчины.
30 марта
9:00 — индивидуальная гонка, свободный стиль, женщины.
10:30 — индивидуальная гонка, свободный стиль, мужчины.
31 марта
9:30 — командный спринт, свободный стиль, мужчины и женщины.
2 апреля
9:00 — эстафета, женщины.
10:30 — эстафета, мужчины.
3 апреля
8:00 — масс-старт, классический стиль, женщины.
4 апреля
8:00 — масс-старт, классический стиль, мужчины.
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