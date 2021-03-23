Бессмертных: Большунов на правильном пути, тредбан ему поможет

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира лыжник Александр Бессмертных высказал мнение о желании Александра Большунова тренироваться на собственном тредбане.



«Приобретение тредбана, про который сейчас так много разговаривают – это на самом деле классно. Думаю, что Большунов на правильном пути, это ему поможет. Да и не только ему, если будет возможность проводить на нём тренировки. На тредбане видно углы со стороны. Даже когда тебя снимают на видео и показывают, ты, вроде, понимаешь, что надо сделать, но ты не видишь себя со стороны во время движения. А на дорожке видишь. Это особенно важно для тренировки классического хода – надо понимать, как ты двигаешься, какие углы сохраняешь. Это реально поможет.



Из наших лыжников ранее только группа Крамера в Италии проходила тестирование на тредбане. Другие группы не проходят. Почему – не знаю. Я проходил тесты в Москве, и не на роллерах – бег с палками по беговой дорожке, чуть более широкой, чем обычная.



Тредбаны в России есть. Для Большунова не составило бы труда позаниматься на нём. Но он же говорит о другом – он хочет его себе лично, чтобы он стоял у него дома. Он привёл пример, что у Клебо такой стоит дома. И он в любой момент может корректировать технику. А лететь на три дня в Сочи, чтобы посмотреть, изменились ли у тебя углы – совсем другое», — сказал Бессмертных в прямом эфире в «инстаграме».



Напомним, чемпион мира Александр Большунов намеревался приобрести тредбан для личных тренировок за собственные призовые деньги от Кубка мира. Позднее стало известно, что устройство было приобретено за счёт государства.

Александру Большунову купили тредбан за государственные деньги