Бессмертных: Большунов на правильном пути, тредбан ему поможет

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира лыжник Александр Бессмертных высказал мнение о желании Александра Большунова тренироваться на собственном тредбане.
«Приобретение тредбана, про который сейчас так много разговаривают – это на самом деле классно. Думаю, что Большунов на правильном пути, это ему поможет. Да и не только ему, если будет возможность проводить на нём тренировки. На тредбане видно углы со стороны. Даже когда тебя снимают на видео и показывают, ты, вроде, понимаешь, что надо сделать, но ты не видишь себя со стороны во время движения. А на дорожке видишь. Это особенно важно для тренировки классического хода – надо понимать, как ты двигаешься, какие углы сохраняешь. Это реально поможет.
Из наших лыжников ранее только группа Крамера в Италии проходила тестирование на тредбане. Другие группы не проходят. Почему – не знаю. Я проходил тесты в Москве, и не на роллерах – бег с палками по беговой дорожке, чуть более широкой, чем обычная.
Тредбаны в России есть. Для Большунова не составило бы труда позаниматься на нём. Но он же говорит о другом – он хочет его себе лично, чтобы он стоял у него дома. Он привёл пример, что у Клебо такой стоит дома. И он в любой момент может корректировать технику. А лететь на три дня в Сочи, чтобы посмотреть, изменились ли у тебя углы – совсем другое», — сказал Бессмертных в прямом эфире в «инстаграме».
Напомним, чемпион мира Александр Большунов намеревался приобрести тредбан для личных тренировок за собственные призовые деньги от Кубка мира. Позднее стало известно, что устройство было приобретено за счёт государства.
- 8 апреля 2021
-
22:34
-
18:41
-
12:43
-
11:28
- 7 апреля 2021
-
15:43
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
14:23
-
09:09
-
00:25
- 6 апреля 2021
-
22:11
-
21:57
-
20:47
-
15:18
-
11:12
-
11:03
-
09:50
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
08:40
-
08:34
-
01:23
-
00:47
-
00:35
-
00:23
-
00:13
- 5 апреля 2021
-
22:50
-
22:34
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
11:53