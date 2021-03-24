Елена Вяльбе прокомментировала заявление ВАДА о её словах про TUE у норвежских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала ответ ВАДА на её слова о норвежских лыжниках. Ранее Вяльбе и тренер сборной России Юрий Бородавко не исключили, что прогресс норвежцев связан с использованием терапевтических исключений (TUE).

В ВАДА, в частности, ответили, что «приём ингаляционных лекарств от астмы, таких как сальбутамол, в терапевтических дозах не запрещён».

«Ничего нового в их словах я не услышала, они же типа исследования делали по этому поводу. В их заявлении речь идёт только об астме, но терапевтические исключения не ограничиваются этой болезнью. Там куча других исключений — на эритропоэтин, анаболики, об этом они не написали», — приводит слова Вяльбе Sport24.