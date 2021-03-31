Вяльбе – о конфликте между лыжниками на ЧР: спортсмены уже покаялись и извинились

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как отреагировала на инцидент между лыжниками Антоном Быковым и Владиславом Афанасьевым в полуфинале командного спринта на чемпионате России.
Напомним, после финиша выступающий за Удмуртскую республику Афанасьев и Антон Быков из Татарстана поссорились и ударили друг друга. Федерация лыжных гонок России позднее приняла решение дисквалифицировать команды.
«Две команды дисквалифицированы, это неспортивное поведение. К этому инциденту я отношусь очень и очень отрицательно. Я сразу написала техническому делегату, что здесь никаких жёлтых карточек не должно быть, только дисквалификация. Они посмотрели видео и сказали, что им не к кому придраться. Спортсмены уже покаялись, извинились. Такое поведение — это, конечно, не дело», — цитирует Вяльбе «РИА Новости».
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