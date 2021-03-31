Норвежский лыжник сравнил призыв Дэли отказаться от «классики» с руганью в церкви

Двукратный призёр Олимпийских игр и пятикратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Одд-Бьорн Хьельмесет ответил на призыв восьмикратного олимпийского чемпиона Бьорна Дэли отказаться от гонок классическим ходом для повышения конкуренции в этом виде спорта.
«Это всё равно что ругаться в церкви. Я не думаю, что стоит отказываться от классического стиля. Есть много иностранцев, которые думают, что классика — это тоже очень весело. Людей, которые катаются на лыжах, невероятное количество. В России, Норвегии и Швеции любят классику. Так что ещё как минимум несколько лет можно сохранять классический стиль в гонках из-за его распространённости.
Я могу быть немного консервативным, но закрытые горнолыжные курорты в Европе вынудили многих молодых спортсменов кататься на беговых лыжах этой зимой. Что касается дороговизны смазки, о которой упоминает Дэли, то сложная дискуссия. Но в Норвегии бегающих свободным стилем очень много. Пожалуй, в этой стране чаще, чем в других, катаются коньковым стилем», — приводит слова Хьельмесета TV 2.
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