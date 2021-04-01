Клебо пояснил, почему не приедет на свадьбу к Большунову

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо подтвердил, что не приедет на свадьбу Александра Большунова и Анны Жеребятьевой.



«Поеду ли на свадьбу? Нет. Тогда мне бы пришлось оставить проект в Норвегии. Плюс у меня ещё много работы над моим домом, которая также требует времени», — цитирует Клебо Dagbladet со ссылкой на журнал DN.



Напомним, Александр Большунов во время чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) сообщил, что пригласил Клебо на свадьбу, которая состоится 24 апреля. Недавно россиянин добавил, что норвежец отказался приезжать, сославшись на съёмки в шоу, которые пройдут в этот же период.



На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, бронзу в командном спринте. Клебо завоевал три золотые медали.

Александр Большунов: в каком стиле пройдёт моя свадьба? В норвежском