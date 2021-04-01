Александр Большунов объяснил, почему норвежцы доминируют в лыжных гонках

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов объяснил, почему норвежцы доминируют в этом виде спорта, и ответил на вопрос, почему болельщики часто видят, как он на последних километрах в одиночестве сражается сразу с несколькими представителями сборной Норвегии.
«У норвежцев надо спросить. Лыжи у них — спорт номер один. Там высокая доступность трасс. Ребята и девчонки проезжают одним кругом 300 км. Триста! Одним кругом. Из Осло ты можешь на лыжах легко уехать в Шушен (в 200 км от Осло. — Прим. «Чемпионата»). А из Шушена — в Лиллехаммер.
Плюс у них есть специальное приложение, по которому ты смотришь, где и какая трасса подготовлена, где и какой ратрак едет. Утром посмотрел, куда он поехал, и выбираешь, где будешь кататься.
Трассы подготовлены, доступны для всех. В том же Шушене местные жители на лыжах в магазин ездят. Приехали, поставили лыжи и пошли в супермаркет. Это нормально. Отсюда и идут корни того, что норвежцев пятеро на финише в лидирующей группе», — приводит слова Большунова Sport24.
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