«Это чтобы успокоить публику». Большунов — о словах депутата про покупку тредбана для него

Чемпион мира, четырёхкратный призёр Олимпийских игр российский лыжник Александр Большунов рассказал о ситуации с покупкой тредбана. Ранее сообщалось, что спортсмену купили тредбан за государственные деньги.
«Да ничего не происходит. Новости о нём были достаточно своеобразные. Сказали, что его заказали для меня, но на самом деле его заказал Олимпийский комитет России для тестирования. Возможно, он приедет, а может, и нет. Я не знаю, где он будет находиться, и непонятно, можно ли вообще будет туда попасть, чтобы провести тренировку.
Так что моя цель как была, так и остаётся — я хочу его приобрести. Разговор идёт в том же режиме. Думаю, мы найдём понимание и я смогу его достать», — цитирует Большунова «Спорт-экспресс».
Большунов также прокомментировал слова депутата Госдумы Дмитрия Свищёва, который сообщил, что тредбан уже куплен за счёт государства.
«Это чтобы успокоить публику. Чтобы не было вопросов: «А почему его нет»?» — сказал лыжник.
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